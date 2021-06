La secuela de Dark Souls hecha por unos fans ya tiene fecha de lanzamiento

Dark Souls es la saga perfecta para aquellos jugadores que les gustan los desafíos. La trilogía de From Software no es un paseo de la mano, ya que no indica qué hacer, a dónde ir o cómo utilizar las mecánicas para superar cada desafío. La marca destaca por un estilo artístico insuperable, por ponernos delante de colosales jefes o hacernos atravesar de puntillas algunas zonas para no llamar la atención, y por estar siempre alerta.

Considerado como uno de los videojuegos más difíciles de la historia, Dark Souls es todo un ejemplo a seguir dentro de su género. Hace más de tres años aterrizaba a Xbox One, PlayStation 4 y PC la remasterización de los tres títulos, lo cual trajo como principal novedad un apartado visual mucho más vistoso que la obra original, así como pequeños y sutiles cambios gráficos.

A pesar de que ha pasado mucho tiempo sin el anuncio de algún nuevo proyecto relacionado con la saga, la comunidad de fans y sus ambiciones es algo que nunca dejará de sorprendernos. En octubre de 2020 un pequeño equipo de desarrolladores mostraron un pequeño avance de Dark Souls: Nightfall, una secuela directa no oficial de Dark Souls creada por fans mediante un mod. Ahora, un año después ya tenemos fecha de lanzamiento para este curioso proyecto.

Tal y como puede leerse a través de la descripción del vídeo, Dark Souls: Nightfall es una secuela directa de Dark Souls creada por fans con una nueva historia, un nuevo sistema de combate y un nuevo mapa. El humilde proyecto se lanzará el próximo 21 de diciembre de 2021 e impedirá que nos conectemos a los servidores oficiales, lo cual quiere decir que nadie nos castigará con algún tipo de restricción para jugar.