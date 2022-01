A semanas de su lanzamiento, Gran Turismo 7 podría retrasar su llegada a PlayStation

Gran Turismo 7 tiene previsto su estreno en PlayStation 4 y PlayStation 5 el 4 de marzo. El videojuego de conducción es uno de los más esperados por la comunidad debido al regreso, por fín, de la serie numerada y una de las más icónicas en su género y la marca PlayStation.

La última vez que Sony hizo un movimiento similar fue con The Last of Us: Parte 2, retrasando la fecha de lanzamiento varios meses

No obstante y ante la falta de información más allá del espacio que necesitará el videojuego en nuestra consola, Sony y el estudio responsable de la obra podrían tener un cambio de planes. De acuerdo a las palabras de Tom Henderson, uno de los insiders más reputados de la industria, Gran Turismo 7 habría pospuesto su lanzamiento en plataformas PlayStation.

En el mensaje en redes sociales, Tom explica que en el día de ayer se iba a celebrar un evento privado con Gran Turismo 7 como gran protagonista. A última hora, Sony ha decidido cancelarlo y peor aún, sin dar una fecha concretamente del mismo o explicar un motivo al respecto.

Por otra parte, y aquí es cuando ha saltado la alarma para los fans de la marca, la última vez que Sony hizo un movimiento parecido fue con The Last of Us: Parte 2. El evento privado, tras ser cancelado, daba paso al anuncio oficial de un cambio de fecha de varios meses. Por ahora la compañía nipona no ha concretado nada sobre Gran Turismo 7, por lo que la fecha sigue marcada en el calendario para el próximo 4 de marzo.