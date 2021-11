La serie de The Last of Us muestra el campamento de Jackson y se lleva los mejores cumplidos de los fans

A lo largo de los años, cada vez son más las grandes compañías que se deciden a dar vida a los personajes más queridos de los videojuegos. Así hemos tenido la oportunidad de ver en la gran pantalla a personajes como Pikachu, Sonic o, incluso, a Geralt de Rivia con The Witcher. Tal ha sido el éxito de estas producciones que no es de extrañar que Sony se haya animado a llevar a sus grandes licencias a la televisión, esta vez apostando por The Last of Us, la exitosa obra de Naughty Dog.

Dada la buena acogida de los videojuegos, la compañía quiere repetir este mismo éxito con una serie en la que poder profundizar un poco más en la historia. Y si bien por ahora no hemos visto más que imágenes y vídeos filtrados e incluso una foto oficial, poco a poco se van mostrando nuevos detalles de la producción. Esta vez, los fans de la saga han tenido oportunidad de ver con un poco más de detalle el campamento de Jackson y las reacciones no se han hecho esperar.

Las localizaciones mostradas en las imágenes han provocado que los fans se queden sin palabras. Y es que ha resultado sorprendente comprobar la calidad de los detalles recogidos en cada lugar e imagen. Después de todo, si nos fijamos bien podemos comprobar que no han escatimado en detalles, sino que han buscado dar vida a los lugares tal y como los jugadores los pudieron conocer en su momento en el videojuego.

La calidad de estas imágenes, por supuesto, ha provocado que muchos jugadores se muestren ansiosos por ver la serie. Lamentablemente, por ahora no parece que haya planes de compartir una fecha de estreno cercana. Así es que, mientras tanto, tendremos que seguir disfrutando de los videojuegos, tanto de su primera parte como de la segunda, ambas disponibles en PlayStation 4.