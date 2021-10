La serie de The Last of Us muestra nuevas imágenes y vídeo de su ciudad apocalíptica

El mundo de los videojuegos luce de maravilla en la gran pantalla, tal y como se ha demostrado con algunas películas que ya se han estrenado como otras que están por llegar, como es el caso de Super Mario. Sin embargo, el mundo del entretenimiento no deja de avanzar y proponernos grandes cosas, como es el caso de las series donde uno de los estrenos más esperados se encuentra con The Last of Us.

Además de convertirse en una de las sagas exclusivas de PlayStation más queridas, su historia muy pronto estará presente en formato serie y, aunque por el momento nos faltan muchos detalles, poco a poco vamos viendo más novedades. Después de que por el día de The Last of Us se nos mostrasen una primera imagen promocional, ahora ha llegado el momento de que los fans se encuentren con otras grandes propuestas, como es un vídeo y fotos de sus entornos.

Ha sido en la cuenta de Twitter de The Last of Us on HBO - Status, dedicada a obtener información del programa, la que ha compartido en sus redes nuevas imágenes y vídeos de los escenarios. Y lo que está claro es que el cuidado y detalles que están poniendo en la ambientación es espectacular, al menos hasta el punto de que los jugadores ven muchos detalles de los juegos de Naughty Dog en la ciudad apocalíptica presentada en las nuevas imágenes.

Por supuesto, por ahora esto nos sirve como un primer acercamiento a lo que la serie trata de transmitir. Y lo que tenemos claro es que cuidan cada uno de los detalles para que los jugadores vean a fondo la ciudad de The Last of Us. Así es que, a falta de más información sobre su próximo estreno, esta es una buena oportunidad para poder ver lo que está por llegar.