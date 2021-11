La serie de The Last of Us muestra en un nuevo vídeo una de las localizaciones más icónicas del juego

Los fans de The Last of Us están impacientes. Ya no es por el hecho de que Naughty Dog pueda llegar a trabajar en una nueva entrega de la licencia, sino por el hecho de que hay una serie en camino en la que tendremos la acción propia de los videojuegos. Y lo mejor es que todo bajo la dirección del jefe de Naughty Dog y quien también ha provocado que The Last of Us sea una realidad.

Teniendo esto en cuenta, los jugadores cada vez se muestran más impacientes con el hecho de que la serie esté en camino. Una propuesta en la que los jugadores tendrán la posibilidad de ver más de cerca la historia de uno de los exclusivos de PlayStation que han sido más queridos. No solo eso, sino que además tendremos la posibilidad con ellos de vivir el dramatismo de su historia.

Si bien por ahora no tenemos una fecha de lanzamiento a la que aferrarnos, se ha filtrado un nuevo vídeo del rodaje. De hecho, se trata de una recreación de una de las imágenes más icónicas del juego puesto que se trata de la escena de Joel y Ellie en la Universidad subidos a lomos del caballo. Aunque, a pesar de ver una primera imagen de lo que está por llegar, tendremos que esperar para ver qué van a proponernos exactamente.

¿Cuándo tendremos la oportunidad de ver la serie? Según algunas informaciones filtradas, parece que no tendremos la oportunidad hasta 2022. Ahí será el año en el que, finalmente, se podría estrenar la serie de HBO, una de las más esperadas por los fans de la obra de Naughty Dog. Por ello, se pide paciencia para los fans y confiar en el equipo que está trabajando actualmente en la serie, entre ellos los actores Pedro Pascal y Bella Ramsay, encargados de interpretar a Joel y Ellie.