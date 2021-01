Sherlock Holmes Chapter One regresa en un espectacular tráiler para desvelar dudas

Los personajes literarios no siempre se mantienen solo en los libros, sino que en ocasiones consiguen dar el salto al mundo de los videojuegos. Uno de los casos más destacados se presentaba en su día con Geralt de Rivia de The Witcher. Pero, ¿y si hablamos de personajes aún más clásicos? Un personaje que no solo cuenta con gran importancia en los libros, sino que incluso ha dado el salto al cine de muchas formas y, por suerte, también se adaptará a los videojuegos. Por supuesto, hablamos de Sherlock Holmes.

La nueva obra de Frogwares llega con intención de presentar a un joven Sherlock en el que veremos su origen y los secretos que lo envuelven. Por ello, con una trama tan interesante y propuesta para este 2021, no es de extrañar que los jugadores tengan muchas dudas al respecto. Por suerte, ha sido el propio equipo quien ha decidido compartir un vídeo centrado en preguntas y respuestas del juego en el que no solo han hablado de la duración, sino también de algunas propuestas de su historia.

Por una parte el estudio asegura que el juego tendrá una duración media de 12 a 15 horas para todos aquellos que vayan directos a cumplir con la historia. Pero si eres un jugador dispuesto a aceptar el reto que supone el juego y cumplir con las misiones secundarias, entonces tendrá una duración aproximada de 40 a 50 horas. De este modo tendremos cinco misiones principales y más de tres grandes misiones secundarias, aunque estas estarán repartidas en un amplio mundo abierto, por lo que no será un juego lineal.

Con un objetivo claro para ayudar a los lugareños a investigar sus incidentes, tendremos a nuestro detective viviendo una gran aventura. Eso sí, la compañía ha asegurado que también será posible personalizar al personaje, por lo que será aún más interesante para que cada jugador tenga la opción de vivir la historia como desee.