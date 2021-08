"Tuve que bailar con la madre de Kun": Las anécdotas de Ibai en la cena de Messi

La marcha de Leo Messi del F.C Barcelona sigue siendo uno de los debates de conversación aún días después de su anuncio oficial. Como ya es habitual en este tipo de situaciones, los futbolistas organizan veladas más íntimas para despedirse de amigos del club. Tal y como ya os adelantábamos ayer, en la cena de Messi, Ibai fue uno de los invitados, visita que sorprendió a propios y extraños; incluyendo al streamer.

Durante uno de sus recientes directos, Ibai relató cómo su noche del pasado sábado pasó de ser una de las más aburridas que recuerda a una de las siempre llevará consigo. El streamer cuenta que durante esa tarde se encontraba viendo un partido de beisbol, cuando Kun Agüero se presenta en casa y decide llevar a Ibai y a Coscu a cenar fuera.

Ibai no fue consciente de encontrarse en casa de Messi hasta que vio al jugador junto a Jordi Alba y Busquets

"De repente llegamos a un sitio y digo "¿qué pasa aquí?" Paparazzis no de estos que tienen cámara de tele, no, sino paparazzis de estos que le meten zoom a la Pantoja"; contaba Ibai cuando se quedo extrañado al llegar al lugar en el que Kun tenía pensado invitarlos a cenar. Una vez dentro, Ibai seguía extrañado y sorprendido a la vez: "Vi a la madre del Kun y me dice "Ibai, disfruta, esto sólo pasa una vez en la vida". No me puedo creer lo que voy a comer esta noche".

Fue en ese momento cuando Coscu, quien también acompañó a Kun e Ibai, se percató de dónde estaban. "Yo vi a Coscu llevarse las manos a la cara. Pensé que era por los paparazzis, la cantidad de gente que había fuera. Y me dice: "Ibai, no sabes dónde estamos. Estamos en la casa de Messi"; me dice. Bajo dos escaleras y me encuentro a Messi, Jordi Alba y Busquets".

Ibai siguió contando algunas de las anécdotas y bromas que vivió esa noche por parte de los jugadores del F.C Barcelona o el propio Messi. Uno de los momentazos de la noche, además de descubrir que fue Trending Topic al ser cazado en casa de Ibai, ocurrió cuando la madre de Kun lo sacó a bailar. "En ese momento sentí una congestión en el pecho". Por supuesto, no podía faltar la foto con Messi. En esta ocasión, el propio futbolista fue quien le pidió la foto a Ibai.