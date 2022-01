Squid Games Minecraft finaliza su día 3 con los streamers de Andorra descalificados por un ataque hacker

La serie El Juego del Calamar ha servido de inspiración a muchos streamers para crear grandes proyectos, incluyendo competiciones centradas en Minecraft. De este modo, varios streamers de Twitch decidieron embarcarse juntos en un nuevo proyecto conocido como Squid Games en Minecraft que, a pesar de resultar prometedor en todos los aspectos, sobre todo por contar con un bote de 100.000 dólares, lamentablemente los problemas llegaron. Todo debido a un ataque DDoS que afectó a los servidores de Andorra Telecom.

Muchos de los seguidores de este evento sabrán que varios de los streamers participantes se encuentran en Andorra. Entre ellos tenemos a Rubius, AuronPlay y TheGrefg. Y si bien estos parecían estar encaminados hacia la victoria, en mitad de una de sus retransmisiones en Twitch participando en el evento se encontraron con el gran problema. Un ataque DDoS perjudicó al único proveedor de servicios en Andorra, dando así fin a la carrera de estos streamers durante la competición.

Un tercer día de competición donde el internet fue el verdadero protagonista

Fue entre las 8 y las 9 de la noche cuando se produjo el ataque y los streamers fueron conscientes de que había un gran problema. En ese tiempo, streamers como Rubius trataron de contactar con la compañía en busca de una solución o saber si el problema era algo puntual en la zona. Sin embargo, fue a las 10 de la noche cuando finalmente Andorra Telecom publicaba un mensaje afirmando que se trataba de un ataque DDoS, pudiendo recuperar el servicio alrededor de las 10 y media.

Lamentablemente, la solución llegó tarde y los streamers, entre quejas, han quedado finalmente descalificados de la competición. Después de todo, como afirman AuronPlay e incluso TheGrefg, el hecho de que ellos hayan tenido problemas con su conexión no es culpa del resto de participantes de la competición.

Por supuesto, el buen humor que caracteriza a los streamers no fue empañado por este problema. Y si bien hay algunos que optaron por sacar a la luz que les ha dolido quedar eliminados de la competición, no perdieron la oportunidad de gastarse bromas entre ellos, afirmando en algunos casos que todo vino de manos de Ibai Llanos que, tras perder, no dudó en enviar a “un grupo de hackers rusos”.