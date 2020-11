Star Wars Squadrons confirma la llegada de dos actualizaciones gratuitas con mapas y mucho más

Muchos jugadores se han visto fascinados por la gran propuesta de Star Wars Squadrons, título que busca a los mejores pilotos tanto para el bando de los buenos como de los malos. La intención de la compañía es la de ofrecer a los jugadores una experiencia completa, una que le permita a los usuarios poder sentirse como auténticos pilotos de las naves de Star Wars.

Por supuesto, aunque su éxito ha estado muy presente desde el principio, la compañía ha querido ir un paso más allá. Después de todo, no quieren acomodarse, sino que quieren seguir ofreciendo grandes propuestas para los jugadores y, por ello, la compañía ha anunciado dos contenidos postlanzamiento gratuitos que llegarán durante la temporada navideña.

El primero, 25 de noviembre, llegará con un nuevo mapa basado en Puerto Forstar, una localización realmente conocida entre los fans. Se mantendrá disponible en el modo Batallas de Flota y Cazas Estelares. La actualización también incluye nuevos componentes para la nave y algunos extras para poder convetirnos en los pilotos de una de las naves más potentes de la galaxia.

Por otra parte, en diciembre, llegarán dos nuevos cazas estelares e incluso se incluirán las partidas personalizadas en los siete mapas presentes en el modo Refriega y Batalla de las Flotas. Una propuesta interesante que sin duda garantiza que los jugadores puedan disfrutar del mejor contenido. Y que, ante todo, propone a los usuarios dar rienda suelta a uno de sus sueños. Así es que si todavía no has probado la gran propuesta presente en Star Wars Squadrons, te recordamos que se encuentra disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4.