La streamer más polémica de Twitch vuelve a la carga estrenando la categoría de animales

La plataforma de streaming siempre está buscando nuevas formas de reinventarse, de garantizar que todos los usuarios tengan formas únicas de disfrutar de su tiempo. Esto se traduce en crear espacios únicos para los streamers y sus seguidores, incluso aportando nuevas categorías para que los usuarios puedan disfrutar de nuevos tipos de emisiones y, sobre todo, que los streamers tengan nuevas formas de mostrar su contenido.

Sin embargo, el estreno de la categoría Animales, si bien está enfocado a la idea de mostrar la vida de animales salvajes y gente cuidando de estos, también ha dado paso a que haya streamers que se aprovechen de la situación. Una de las que no podía faltar es Amouranth, la streamer más polémica de Twitch y quien se dio a conocer en su día con los hot tubs, las emisiones que la llevaron a ser expulsada de la plataforma.

Amouranth encuentra su espacio en la categoría de animales

La streamer no puede evitar aprovechar todas las oportunidades que se le presentan. Por ello, en el momento en el que llegó la nueva categoría a la plataforma no dudó en realizar su propio directo en un establo donde se le ve cuidando y acicalando a un caballo. De este modo, no dudó en aprovechar la presencia de la nueva categoría en un intento de atraer a nuevo público a su canal.

Si bien la estrategia puede parecer, de algún modo, acertada, la realidad es que trajo consigo cierta polémica. No solo hay usuarios que se quejan por la rapidez con la que la streamer ha buscado sacar provecho a la nueva situación, sino que hay streamers que no han dudado en comentar su descontento con la situación actual. Uno de ellos ha sido el streamer Esfand, quien no pudo evitar comentar en uno de sus directos, en todo no de broma, “¿en serio también han creado una nueva categoría para Amouranth?”.

Esto se debe a que, en su día, la streamer logró que Twitch se viese forzada a crear la categoría “Piscinas, jacuzzis y playas” para tener espacio para los hot tubs. Y si bien la intención de la plataforma con esta sección fue la de dar mayor importancia al cuidado del medio ambiente y la vida salvaje, parece que hay streamers que no pueden desaprovechar ningún tipo de oportunidad.