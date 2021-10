El terror llega a Warzone con una de las skins que todos los fans desearán tener en su colección

Muchos jugadores disfrutan diariamente de las grandes propuestas que están presentes en Warzone. El battle royale ha demostrado tener todos los puntos para ser un éxito y lo valora diariamente con cada nueva actualización. Sin embargo, aunque hay algunos planes que quedan más que demostrados antes de tiempo, también hay propuestas que resultan inesperadas.

Este es el caso de la skin que ha llegado con intención de asustar y sorprender, con ganas de que los jugadores vean algo completamente nuevo. Para ello no podía haber nadie mejor que el protagonista de las películas de terror Ghostface. Mítico e incluso presente en algunas comedias, esta vez llega con intención de ayudar a personalizar un poco más las partidas.

Eso sí, por el momento no se encuentra disponible, sino que los jugadores tendrán que esperar al próximo 19 de octubre para poder hacerse con esta. Pero lo que sí puedes tener claro es que, si tienes intención de completar un poco más tu elenco de skins y disfrutar de la mayor variedad de contenido, este puede ser tu gran momento. Sobre todo ahora que la nueva temporada ha llegado.

Lo que sí os recordamos es que Call of Duty Warzone está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una propuesta battle royale repleta de contenido, grandes novedades y, por supuesto, mucha acción. Así es que no pierdas la oportunidad y disfruta de experiencias únicas porque, sin duda, está preparado para ser inolvidable.