Test: ¿Sabrías decir a que compañía pertenecen estos videojuegos exclusivos?

Videojuegos como God of War, Los Sims o The Last of Us arrastran toda una legión de fans a sus espaldas. Mueven millones de unidades vendidas en apenas unos días al tratarse, por mencionar solo unas pocas, de franquicias populares mundialmente. Pero, ¿conoces qué estudio se encuentra detrás de cada obra?

En Neox Games queremos presentaros un contenido o test completamente diferente, uno que apele a vuestro lado más jugón y exponga vuestros conocimientos sobre la industria. ¿Sabrías decir qué compañía o estudio es el responsable de algunas de los videojuegos más importantes?

The Last of Us 2 | Sony

Además de juegos mencionados anteriormente como God of War o The Last of Us, también encontrarás títulos algo menos conocidos. Los videojuegos independientes también han llegado para quedarse. Nombres como Stardew Valley o Hollow Knight, entre otros, se han convertido en franquicias muy valoradas y cuyos autores también merecen un reconocimiento.

