The Game Awards gana en audiencia a la gala de los premios Óscar

Nos encontramos en una situación compleja donde la pandemia por COVID-19 parece cambiarlo todo a su paso. Tras pasar por una época obligatoria encerrados en casa, las cosas se han mantenido en una línea de precaución constante donde muchos sectores se han visto afectados. Entre ellos el cine, donde cada vez son menos los espectadores que pueden disfrutar de las películas en el cine. Por otra parte, los videojuegos han ganado relevancia, donde cada vez son más los jugadores que pasan su tiempo disfrutando de grandes historias o, incluso, a la espera de nuevos estrenos.

Esta tendencia se ha visto reflejada en la visualización de las galas. Y es que mientras que en un principio la gala de The Game Awards contaba con cifras bajas, estas han ido creciendo en espectadores con el paso de los años hasta finalmente superar a la gala de los Óscar. De hecho, para hacer que estas cifras sean visibles, el analista Benji Sales ha publicado en su cuenta la curiosa comparativa.

En esta comparativa se puede ver la audiencia de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood con la de la gala de The Game Awards desde 2014 hasta este mismo año. Y, lo que se ha comprobado, es que la gala donde los videojuegos son las estrellas ha ido ganando importancia con el paso de los años. Una diferencia que, pese a que en sus primeros años podía parecer sorprendente, se ha ido acortando hasta cambiar la tendencia de visualización.

Si bien este no se trata del mejor momento para el cine puesto que muchas de las películas siquiera llegan a estrenarse en el cine o a salir de algunas plataformas bien definidas, no se puede quitar el mérito a The Game Awards. Mucho menos cuando la gala ha logrado alcanzar cifras de 83 millones en su última edición. De hecho, tendremos que mantenernos atentos para comprobar qué cambios trae consigo este mismo año.