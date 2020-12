The Game Awards 2020: Todos los anuncios del evento

Un año más ha llegado el momento de disfrutar de la gala de The Game Awards, la gran ceremonia que da visibilidad al mundo de los videojuegos y entrega premios a aquellos títulos que han sido grandes sorpresas de este mismo año, incluso aunque su estreno ya estuviese presente años atrás. Pero aunque los premios tienen un gran peso en la gala, no podemos olvidarnos de los anuncios.

A falta de un E3 este año y a falta de otros grandes eventos, muchas de las compañías han esperado este gran evento para mostrar sus planes. Para enseñar un poco más de lo que está por llegar. De este modo tenemos la ocasión de mostraros un resumen con todos los anuncios que han enseñado a lo largo de la noche.

Perfect Dark, el nuevo proyecto de The Initiative

A lo largo de los últimos meses se ha hablado de muchos proyectos secretos con gran ambición. Entre estos se encontraba el proyecto de The Initiative, uno de los más esperados y del que, a pesar de que había un buen número de rumores, finalmente ha llegado el momento de conocer Perfect Dark con un espectacular tráiler. Y sí, podemos adelantar que esta historia de ciencia ficción es una auténtica maravilla.

Super Smash Bros. Ultimate presenta a su nuevo luchador

Los luchadores de Super Smash Bros. Ultimate se van superando y ahora tenemos una nueva y emocionante incorporación para este segundo DLC. En esta ocasión se trata de uno de los enemigos favoritos de Final Fantasy VII, Sephirot. Este llega con intención de dominar los escenarios y sin duda, su estilo jugable será una de las grandes revoluciones del título de lucha.

Dragon Age 4 también tiene su momento de protagonismo

Como bien había adelantado la compañía Bioware hace apenas unos días, los jugadores tienen el momento de conocer un poco más sobre el ambicioso proyecto de la compañía. Todo esto gracias a un nuevo teaser de Dragon Age 4, proyecto que todavía está en desarrollo, pero que sin duda muestra una gran fuerza.

El regreso de Mass Effect

Por supuesto, BioWare tenía grandes sorpresas entre manos. Y como no podía ser de otra forma, ha decidido mostrar novedades de una de sus licencias más conocidas. Mass Effect regresa, aunque por el momento no tiene nombre y no ha hecho más que presentar un pequeño adelanto de lo que está por llegar.

Returnal, el nuevo exclusivo para PS5

El equipo de Housmarque ha anunciado la llegada de Returnal, el nuevo proyecto centrado en la consola de nueva generación de Sony. Se trata del segundo gran exclusivo para la consola que tendrá su estreno el 19 de marzo y que nos mostrará una historia de ciencia ficción que nos pondrá en la piel de una exploradora atrapada en un ciclo infernal de resurrección sin fin. Todo esto mientras trata de salir de un planeta hostil repleto de peligros.

[[H3:Ghost ‘n Goblins, el mítico juego de Capcom]]

Capcom no solo es conocida por sus obras de terror o lucha, sino que también tiene grandes éxitos en su camino. Uno de ellos se presenta bajo el nombre de Ghost ‘n Goblins, obra que regresará bajo el nombre Ghost ‘n Goblins Resurrection con estreno exclusivo en Nintendo Switch el 25 de febrero. Plataformas y acción en un mismo lugar.

Capcom Arcade Stadium, un free to play para Nintendo Switch

Las sorpresas para la consola híbrida por parte de Capcom no han dejado de llegar, en esta ocasión con el anuncio de Capcom Arcade Stadium. Se trata de un free to play que incluirá hasta 32 clásicos juegos de la compañía repartidos en tres grupos que irán conteniendo los distintos años y que también estará disponible a partir de febrero de 2021.

The Callisto Protocol, una nueva aventura de terror

El creador de Dead Space ha aceptado un nuevo reto y ha decidido dar vida a un nuevo proyecto llamado The Callisto Protocol. Se trata de una obra en la que nos iremos hasta la luna de Júpiter para enfrentarnos a un gran survival horror en el que habrá que escapar de una prisión de máxima seguridad. Eso sí, no será pronto puesto que su estreno espera llegar en 2022 para PC y consolas.

Back 4 Blood, el sucesor espiritual de Left 4 Dead

Los creadores de Left 4 Dead, Turtle Rock Studios, están de vuelta y lo han demostrado presentando su nuevo proyecto. Bajo el nombre de Back 4 Blood se presenta una imponente aventura de acción cooperativa con zombis que tendrá su gran estreno el 22 de junio de 2021 en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox One. Eso sí, podremos disfrutar de su acción a partir del 17 de diciembre.

It Takes Two, una imponente aventura cooperativa

El creador de A way out nos presenta su nuevo proyecto. Bajo el nombre de It Takes Two llegará el 26 de marzo a PC, Xbox One y PlayStation 4, con actualización gratuita para la nueva generación. Se trata de un divertido título en el que colaborar para superar los distintos obstáculos que se presenten Y eso sí, contando con la ventaja de que con una sola copia del juego, podrán participar dos jugadores.

Crimson Desert, un sorprendente RPG

Tomando inspiración de Black Desert, esta imponente obra de rol y acción online con campaña se ha mostrado en un extenso tráiler. Luciendo su espectacular jugabilidad y todas sus posibilidades, se presenta como un interesante juego de rol que, sin duda, ha llamado la atención de la comunidad de jugadores.

Microsoft Flight Simulator confirma su llegada a consolas

Aunque era un plan que ya estaba en mente, finalmente el simulador más exitoso del momento, Microsoft Flight Simulator, confirma su llegada a consolas en verano del próximo año. De hecho, su tráiler para confirmar ha mostrado lo imponente que puede llegar a verse en Xbox Series X y S.

Monster Hunter Rise se luce en un nuevo tráiler

Lo nuevo de Monster Hunter y uno de los exclusivos de Switch no ha perdido la oportunidad de lucirse con un nuevo tráiler. Asegurando que llegará el 26 de marzo a Nintendo Switch, ha mostrado un poco más de su acción y una gran noticia para los jugadores: podremos disfrutar de una gran demo en enero.

Among Us presenta su nuevo mapa

No podía ser de otro modo. El exitoso indie de PC y móviles, Among Us, no ha perdido la oportunidad de mostrar durante la gala su nuevo mapa. Y ya que su secuela ha sido cancelada para poder centrarse en la acción de esta principal obra, sin duda el resultado es más que imponente.

Evil Dead: The Game confirma su llegada a PC y consolas

Acción y gore son dos de las palabras que definen bien la saga cinematográfica de terror y humor de Sam Raimi. Por ello, su salto a los videojuegos ha sido más que sorprendente. De mano de Saber Interactive y BossTeamGames, tendremos la oportunidad de disfrutar de este multijugador cooperativo en 2021, con estreno en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S.

[[H3:ARK 2: Dinosaurios y… ¿Vin Diesel?]]

Si hablamos de que Ark tiene la facultad de sorprendernos de todas las formas posibles, no mentimos. El anuncio de su secuela no ha dejado indiferente a nadie y es que, en su imponente tráiler, además de conocer ARK 2, hemos tenido la oportunidad de ver la acción, ciencia ficción, supervivencia, dinosaurios y a Vin Diesel como gran protagonista.

The Yakuza Remastered Collection llega a PC y Xbox

Seguimos con las grandes sorpresas, en esta ocasión para los fans de Yakuza. La saga dejará atrás su exclusividad para dar finalmente el salto a PC y Xbox One el 28 de enero con The Yakuza Remastered Collection. Pero la sorpresa no acaba aquí, sino que Yakuza 6: The Song of Life también tendrá su gran estreno el 25 de marzo. Y si aún necesitas más noticias, Xbox Game Pass ha anunciado la incorporación de nuevos juegos el 15 de diciembre, encontrándose entre ellos el imponente The Elder Scrolls V: Skyrim.

Disco Elysium: Final Cut confirma su llegada el próximo año

Los juegos indies nos han dejado con imponentes propuestas. En este caso, Disco Elysium ha sido una de las propuestas más exitosas. Por ello, no es de extrañar que este imponente RPG confirme la llegada de una versión mejorada que tendrá estreno en PS4 y PS5 en marzo y que será una actualización gratuita para los jugadores que tuviesen el título en PC. ¿Y los jugadores de Xbox y Switch? Estos podrán disfrutarlo a partir del próximo verano.

Warhammer 40,000: Darktide luce su acción cooperativa

Seguimos con propuestas para más de un jugador. En esta ocasión con el primer gameplay de Warhammer 40,000: Darktide, un juego de acción cooperativa en primera persona que se ambienta en el universo grimdark de Games Workshop y que tendrá su gran estreno en 2021 en PC y Xbox Series X y S.

Super Meat Boy Forever confirma su llegada muy pronto

Como bien decimos, los juegos indies tienen una facultad única para sorprendernos y uno de ellos ha sido Super Meat Boy. Por ello, la llegada de su secuela es una de las noticias más esperadas por los jugadores y que, por suerte, podremos disfrutar a partir del 23 de diciembre con su estreno en exclusiva en Epic Games Store.

[[H3:NieR Replicant ver.1.22474487139… muestra su acción en un nuevo tráiler]]

El 23 de abril será un momento muy importante para los fans de NieR y es que tendrán el gran estreno de NieR Replicant en PC, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de un remake del primer título y que, sin duda, luce de maravilla en su nuevo tráiler.

Evil West, lo nuevo de los creadores de Shadow Warrior

Estamos un poco más cerca del gran final. En esta ocasión con la muestra del nuevo proyecto de los creadores de Shadow Warrior. Ambientado en el Salvaje Oeste y con gran acción, se presenta Evil West. Eso sí, no seremos simples vaqueros, sino que seremos imponentes cazadores de vampiros. Y lo mejor es que se podrá jugar tanto en solitario como en cooperativo tanto en PC como en consolas.

Fortnite anuncia grandes colaboraciones

Era un rumor que llevaba tiempo sonando y que finalmente ha visto su confirmación durante la gala de The Game Awards. Fortnite no solo ha anunciado la llegada del Jefe Maestro de la saga Halo, sino que hay una sorpresa más para los fans de los zombis. Daryl Dixon y Michonne, personajes de The Walking Dead, llegarán a Fortnite en esta imponente temporada.