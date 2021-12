The Game Awards: Sigue aquí en directo los Oscar de los videojuegos a partir de la 1:30 de la mañana

La gala de The Game Awards está ultimando los últimos detalles para su celebración. Las compañías están preparadas para compartir sus novedades en el mundo de los videojuegos, repartir los premios a los juegos más exitosos de estos años repartidos en las distintas categorías y, por supuesto, conocer cuál es considerado el mejor creador de contenido de este año, una categoría en la que se encuentran imponentes nombres como Ibai o TheGrefg.

Esta gala se celebrará a las 2 de la mañana del 10 de diciembre hasta las 5 de la mañana. Es decir, una duración de 3 horas en las que veremos grandes novedades tanto con anuncios como con proyectos que, hasta la fecha, han sido completamente secretos. Y es que tal y como ha compartido el presentador del evento, Geoff Keighley, hay mucho por llegar.

Por supuesto, aunque el evento comienza a partir de las 2 de la mañana, tendremos una previa de media hora en la que comenzarán las noticias, ya sea con novedades de juegos que ya conocemos como pequeños títulos que las compañías quieren presentar. Y es que la gala de los Oscar de los videojuegos tienen una gran propuesta para nosotros y muchas novedades que no quieren que pasemos por alto.

Por ahora, ¿qué sabemos que habrá en la emisión? Son muchas las novedades que prometen, aunque sabemos que habrá novedades sobre Suicide Squad: Kill the Justice League, The Lord of the Rings Gollum, The Matrix Awakens e incluso una nueva obra de Sonic. Una gala completa de sorpresas para los jugadores que podrían llegar a partir de 2022 o novedades de obras que, hasta la fecha, se han desarrollado en completo secreto.