The Last of Us 2 se actualiza para PS5: ¿Qué mejoras incluye?

Para muchos, se ha convertido en el mejor título exclusivo de los últimos años por parte de Sony, hasta el punto de incluso conseguir ganar el GOTY. The Last of Us 2 ha sido la secuela más esperada y, por tanto, la promesa más interesante para muchos de los jugadores. No solo es su historia, sino también su jugabilidad e incluso sus mecánicas jugables las que han dejado sin palabras a jugadores de todo el mundo. Por ello, con una calidad tan sorprendente en PS4, parece increíble que pueda mejorar.

Sin embargo esta ha sido la gran sorpresa donde Naughty Dog, sin previo aviso, ha publicado una nueva actualización para The Last of Us 2. Esta llega con la intención de que todos aquellos jugadores que posean el título y tengan una PS5 puedan disfrutar de un nuevo nivel de calidad. Eso sí, ¿qué mejoras incluye esta nueva propuesta? Es el momento de conocer la actualización 1.08 un poco más a fondo.

Mejoras presentes en la actualización 1.08 de The Last of Us 2

La obra de Naughty Dog ha celebrado esta imponente actualización con un nuevo tráiler donde, además, han dejado ver cómo mejorará la obra. Uno de los puntos más interesantes de este parche es que podremos elegir si queremos jugar a 30 fps o 60 fps. Un salto que aprovecha la potencia gráfica de la nueva generación e incluso nos permitirá ver con un poco más de realismo la sorprendente secuela.

Por otro lado, no solo es su resolución mejorada lo que nos garantiza disfrutar de una partida sin igual. También contamos con una importante mejora en los tiempos de carga. Uno de los sellos estrella de la nueva generación. Eso sí, desde la compañía aseguran que esto no es más que un primer paso hacia el prometedor futuro de The Last of Us 2 en PS5, un primer contacto que traerá mucho más en el futuro.

Si bien sus mejoras gráficas son notables y sus tiempos de carga mucho más disfrutables, es posible que con el tiempo veamos mucho más por llegar. Quizás incluyendo nuevas historias o, incluso, aprovechando al máximo el mando de la nueva generación, DualSense. Mientras tanto, recordamos que ya es posible disfrutar de The Last of Us 2 en PlayStation 4 y PlayStation 5.