¿The Last of Us 2 con modo battle royale? Surgen nuevas pistas de su multijugador

Desde su estreno, The Last of Us Part II se ha convertido en uno de los estrenos más elogiados de Naughty Dog y, sobre todo, de los exclusivos de Sony. Después de todo, se trata de una obra capaz de sacar partido al máximo a la propuesta de la consola, ofreciendo no solo calidad de imagen, sino de jugabilidad. Sin embargo, lo que los jugadores esperan actualmente es nueva información al respecto de su modo multijugador. Una propuesta que, aunque sabemos que está sobre la mesa, la compañía no ha compartido nuevos datos.

Si bien el equipo de Naughty Dog había indicado que no sacarían el modo multijugador hasta tener por seguro que la secuela había finalizado su desarrollo, han encontrado nuevos datos referentes a este en el código del juego. De hecho, unos datos que aportarían pistas hacia un modo de estilo battle royale. Todo tal y como ha indicado Speclizer, especializado en crear vídeo de mods y exploración.

En su intención de buscar información y novedades sobre The Last of Us, parece que este se ha encontrado con un recurso de mapa que se habría utilizado para un modo multijugador. De hecho, esto dejaría constancia de que la compañía, antes incluso de acabar con la narrativa, estuvieron avanzando en el modo multijugador. Y lo mejor es que nos deja con interesantes novedades.

Pistas sobre las intenciones para su modo multijugador

Según han mostrado estos datos, parece que el modo multijugador tendría localizaciones como Adler Park, Camallito y Port of Camallito, áreas que se han fusionado para crear un mapa suficientemente grande como para poder incluir un modo battle royale. Esto puede sonar extraño, sin embargo, parece que estos elementos estarían presentes en algunos datos, donde se señala que la compañía incluiría una brújula e incluso un recuento de jugadores. Características propias de los battle royale.

The Last of Us 2 | Sony

Otro aspecto interesante es que se incluye para este modo multijugador un Dispositivo de modo de escucha, lo que podría ser necesario para que nuestro personaje pueda escuchar lo que le rodea y, por otra parte, un collar, lo que podría indicar que incluso habría un sistema con perros. Aunque, por supuesto, hay ciertos datos que llaman la atención, como la inclusión de mochilas y armaduras para el modo multijugador.

Eso sí, algo que debemos tener claro es que esta propuesta, a pesar de estar ambientada en el juego, no estará presente en The Last of Us 2. Por el momento no se ha mencionado cuándo podremos disfrutar de esta propuesta, pero la ambición de la compañía está clara.