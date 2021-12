The Matrix Awakens ya tiene teaser y se puede pre-descargar en PS5 y Xbox Series X

Los rumores sobre un videojuego exclusivo de Matrix para PS5 eran muy populares, hasta el punto de que muchos jugadores soñaban con esta idea que, a pesar de todo, ha acabado siendo algo distinto a lo esperado. Después de todo, la filtración no apuntaba exactamente a la realidad ya que The Matrix Awakens no se limita a ser una experiencia para los jugadores de PS5, sino que también está disponible para pre-descargar en Xbox Series X.

Pero, ¿de qué se trata exactamente? Esa es otra de las partes de este gran misterio. Después de todo, por ahora solo tenemos un breve teaser que nos anticipa que se trata de una experiencia desarollada en Unreal Engine 5 y que ya está disponible para su pre-descarga gratuita. Eso sí, ¿cuándo estará disponible exactamente? Parece que podría revelarse en The Game Awards, los Oscar de los videojuegos que se emitirán el próximo 9 de diciembre.

Por supuesto, en el teaser no podemos pasar por alto la colaboración de Keanu Reeves, el actor que protagonizará, una vez más, la película de Matrix. Sin embargo, parece que anticipa que esta experiencia nos acercará un poco más a la historia de la película o que al menos, a base de su experiencia, nos ayudará a conectar un poco más con este futurista mundo

¿Qué mejor que usar la licencia Matrix para este tipo de experimento? Después de todo, las películas siempre nos han demostrado tener una calidad única para jugar con la tecnología y la percepción de nuestros alrededores. Por ello, no es una sorpresa que la compañía juegue con esta idea y nos garantice algo completamente nuevo y fascinante. Eso sí, tendremos que esperar un poco más para poder saber qué se oculta en esta experiencia para los jugadores.