The Witcher se cuela en los Juegos Olímpicos para recibir a la campeona Vitalina Batsarashkina

Los Juegos Olímpicos de Tokio están siendo seguidos incluso por aquellos que no llegan a ser realmente fans de los deportes. Todo debido a que es una competición que destaca con luz propia debido a su buena relación con los videojuegos. No es de extrañar puesto que nos encontramos ante un país donde los videojuegos son una revolución y donde aportan grandes cosas.

Por ello, no solo han estado presentes en el desfile de apertura, sino que incluso algunos de los deportistas que han participado no pudieron evitar hacer su propio homenaje a sus videojuegos favoritos. Una de ellas fue la campeona olímpica Vitalina Batsarashkina, quien participó con un medallón de The Witcher. Videojuego que también tuvo muy presente en las Olimpiadas de 2016 en Río de Janeiro, donde lucía un parche de The Witcher.

La campeona logró ganar dos oros en categorías femeninas y una plata en mixta. Este gran logro ha llevado a que la campeona sea muy bien recibida en la vuelta a casa, donde en el lugar no han dudado a la hora de dedicarle una canción de The Witcher. Exactamente de la serie, “Toss a Coin To Your Witcher”, melodía que desde el primer día se ha convertido en todo un referente tanto para la serie como para, en general, la obra de Andrzej Sapkowski.

Por supuesto, desde CD Projekt tampoco han dudado en enviarle un mensaje de felicitación a la campeona. Después de todo, esta ha lucido con orgullo el símbolo de uno de sus videojuegos favoritos. Estaremos a la espera de comprobar si finalmente nuevas canciones de videojuegos tienen su espacio especial en las Olimpiadas o cómo reciben a sus campeones desde otros países.