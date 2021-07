Sonic, Final Fantasy y otros grandes videojuegos ponen banda sonora a la apertura de las Olimpiadas 2020

Tras una larga espera y una pandemia que impedía su celebración en el momento esperado, por fin han llegado los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. En este ha comenzado el desfile en el que han estado presentes dos deportistas por cada uno de los países que han estado presentes como abanderados. Y si bien su presencia ha sido llamativa y más que espectacular, muchos fans de los videojuegos se han emocionado por motivos completamente distintos.

Al margen de muchas de las costumbres que suelen seguirse durante estos eventos, la ceremonia de los Juegos Olímpicos ha contado con una banda sonora realmente peculiar. De hecho, la organización no ha perdido la oportunidad de dar rienda suelta a la creatividad y poner como protagonistas a algunas de las canciones más reconocidas del mundo de los videojuegos.

Para este evento que ha venido cargado de cientos de particularidades, Japón no ha dudado en meter en el evento uno de los puntos en los que son estrellas. Si bien hemos tenido anuncios con elementos anime o incluso manga, lo que no podía faltar eran los videojuegos. Por ello, poniendo su espectacular banda sonora, tenemos algo sorprendente que ha dado a este evento ese enfoque tan característico y especial que solo podía entregarle Japón.

Durante el desfile hemos podido escuchar todo tipo de bandas sonoras muy reconocidas en el mundo de los videojuegos. Por ello, a continuación os vamos a compartir algunas de las canciones que han estado presentes con su nombre y el momento clave en el que se ha visto. Instantes que, para los fans de los videojuegos, serán un momento inolvidable.

Kingdom Hearts - Olympus Coliseum

Final Fantasy - Main Theme

Nier - Song of the Ancients

Sonic the Hedgehog - Stalight Zone

Monster Hunter - Wind of Departure

SoulCalibur VI - The Brave New Stage of History