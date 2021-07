TheGrefg aprende a montar en moto con uno de los mejores deportistas del mundo, Marc Márquez

A lo largo de los últimos años, TheGrefg nos ha sorprendido de muchas y variadas formas. De hecho, su carrera ha sido recompensada de muchas formas. Por una parte lo tuvimos como uno de los líderes en Top Gamers Academy. Pero por si esto no fuese suficiente, tampoco podemos perder detalle a su gran récord mundial donde lograba hacerse con las mejores visualizaciones posibles.

Por ello, no es de extrañar que no quiera rendirse, que quiera seguir probándose de todas las formas posibles. Esta vez, con Marc Márquez como gran compañero. Y es que el mejor deportista español del mundo, considerado por TheGrefg y otros muchos como un “dios”, ha decidido aceptar un nuevo reto en su carrera enseñando al famoso streamer ha subirse en una moto. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Con toque de humor, el encuentro entre ambos ha mostrado el buen rollo existente y es que esta no es la primera vez que se encuentran. De hecho, posiblemente no sea más que el inicio de muchos y grandes planes. Pero la mejor parte comienza en el mismo instante en el que Marc muestra la moto que usará TheGrefg, la cual pertenece al hermano del deportista y que, sin duda, está preparada para un gran entrenamiento y, quizás, una carrera.

Marc no tarda mucho en tener que dar su primera lección mostrando al streamer cómo bajar la moto para cargar esta en la furgoneta. Tras algo de duda, finalmente TheGrefg se lanza y opta por, a su manera, probar suerte con la lección. Un primer paso para lo que está por llegar con el entrenamiento de Marc. Una gran aventura que comenzó con una primera lección “en caso de duda, no des gas” puesto que, si en algún momento el streamer se ve en apuros, Marc le indica que no debe acelerar, sino parar y dejar que ese extendido lema quede para las cámaras.

Tras tomarse un momento para prepararse y asegurarse de mantener la mayor seguridad posible, finalmente comienza la lección en una de las pistas que el propio deportista asegura haber diseñado. Con cuidado e iniciando paso a paso el proceso de aprendizaje, Marc prueba la habilidad de TheGrefg sobre la moto. Y sin duda el resultado es mucho mejor de lo que se esperaba. A pesar de que, por supuesto, perder el miedo no es tan sencillo.

Pero lo que sí nos ha demostrado TheGrefg es que no importa lo complicado que sea el reto, él está dispuesto a probarse y, sobre todo, buscar superarlo. De este modo tenemos ante nosotros un nuevo momento en la carrera del streamer que muy pocos olvidarán. Y quién sabe, quizás el primer paso para muchas más colaboraciones con uno de los mejores deportistas del mundo.