Ubisoft puede eliminar todos tus juegos de Uplay si tu cuenta cumple estos requisitos

¿Llevas mucho tiempo sin entrar en tu cuenta de Ubisoft Connect? Entonces quizás sea el momento adecuado de echar un vistazo a esta, sobre todo tras darse a conocer que la compañía tiene, en sus condiciones de uso, una serie de requisitos que, en caso de cumplirse, podrían dar fin a tu cuenta y, con ello, una despedida asegurada a los juegos que puedas tener incluidos en el catálogo. Y es que, ¿sabías que la compañía tiene derecho a poder cerrar tu cuenta y eliminar todos tus juegos a partir de los seis meses de inactividad?

Si bien esto parece que será uno de esos casos que nunca se van a ver cumplidos, la realidad es muy diferente. De hecho, un jugador noruego llamado Tor ha sido víctima de este caso. Relatando su historia, este jugador comenta que en 2020 tomó la decisión de vender su ordenador, tomándose además un respiro de los videojuegos para centrar toda su atención en su trabajo y estudios. Sin embargo, al comprarse un nuevo ordenador el pasado verano descubrió algo que le resultó chocante: no podía entrar en su cuenta de Ubisoft.

Este error podría parecer puntual, incluso por el hecho de olvidar su contraseña. Sin embargo, cuando logró recuperar la cuenta cambiando la contraseña, descubrió que Ubisoft había cerrado esta y todos esos juegos que tenía en su biblioteca habían desaparecido. Una triste despedida puesto que en su biblioteca disponía de títulos como Rainbow Six Siege o incluso algunos Assassin's Creed.

Dispuesto a recuperar su cuenta y, con ello, sus juegos, se encontró con un punto inesperado y es que la compañía le había enviado a su correo el 20 de enero un aviso de que debía reactivar su cuenta o esta sería borrada. Desde el aviso, contaba con 30 días para realizar una nueva conexión o, lamentablemente, se perdería. Como puedes suponer, al estar el mensaje en spam, el protagonista no fue consciente de lo que sucedía y, con ello, perdió todos sus juegos.

La lucha no acabó aquí y Tor tomó la decisión de contactar con el servicio técnico. ¿Pudo recuperar la cuenta con sus juegos? Lamentablemente la respuesta de la compañía fue que, al esta haber sido cerrada, no hay forma posible de recuperar los juegos. Una noticia que, sin duda, ha caído bastante pesada no solo para el jugador, sino para la comunidad de jugadores en general.

Assassin's Creed Valhalla | Ubisoft

Ubisoft niega que se cierren cuentas con menos de 4 años de inactividad

Sin embargo, esta historia tiene un giro de los acontecimientos y es que, tras darse a conocer el caso, Ubisoft no ha dudado en enviar a un representante a hablar con PCWorld. Este asegura que la compañía francesa no cierra ninguna cuenta con una inactividad que no sea superior a los cuatro años. Con ello, también se tiene en cuenta el hecho de que los jugadores pierdan sus juegos.

Y si bien puede resultar extraña esta medida, todo viene a partir del artículo 5.1 de la RGDP de la Unión Europea. ¿Qué recoge exactamente este apartado? Esto se debe a la retención de datos de usuario, dejando claro que estos están limitados “a lo necesario” en base a la relación con los fines para los que son tratados. Es decir, que la compañía marca un límite de tiempo para mantener estos almacenados antes de proceder al cierre completo de la cuenta.

Por supuesto, el caso de Tor ha resultado muy llamativo para la compañía también, por lo que afirman que van a investigar el caso y comprobar porqué ha sucedido este cierre de cuenta al igual que tratar de recuperar esta en caso de haber sido un error del sistema. Sin embargo, otros jugadores no han pasado por alto el hecho de que dentro de los términos y condiciones de uso, la propia compañía apunta a que se guardan el derecho a cerrar nuestra cuenta a partir de los seis meses de actividad. Eso sí, con una previa notificación.