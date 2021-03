Valorant presenta a su nuevo agente Astra y muestra sus espectaculares habilidades

Valorant es el nuevo reto aceptado por el equipo de Riot Games, creadores de grandes obras como League of Legends. No ha pasado mucho tiempo desde su estreno, pero ha sido suficiente para que este juego no solo se haya garantizado su propio hueco en el mundo de los eSports, sino que incluso se ha convertido en uno de los favoritos. Por ello, la compañía no deja de trabajar duro para que su obra siga repitiendo puesto y creciendo positivamente.

Con intención de que los jugadores siempre puedan encontrar a ese personaje que se ajuste a su estilo, la compañía ha presentado a un nuevo héroe. Astra es el personaje número 15 que se suma al elenco de personajes de Valorant y no tendremos que esperar mucho para su gran estreno puesto que será este próximo 2 de marzo cuando podamos poner a prueba su gran acción. Pero si ya de por sí su estilo puede resultar llamativo, nada se compara a sus geniales habilidades.

Valorant | Riot Games

Astra, como bien puede insinuar su nombre, es capaz de controlar las energías del cosmos para transformar el campo de batalla a su antojo. Con un gran dominio de su forma astral y un talento innato para la anticipación estratégica, la agente siempre va por delante de los movimientos de sus rivales. De hecho, entre sus habilidades destaca la posibilidad de situar estrellas en forma astral con su ataque Pozo Gravitatorio. Este consigue atraer al centro a todos los jugadores en la zona antes de explotar, lo que causa que aquellos jugadores que han estado atrapados sean frágiles.

Por supuesto, no solo sus ataques la convierten en un gran héroe, sino que su defensa bien manejada puede convertirla en alguien letal. Aprendiendo a manejar su Nébula para crear un muro de humo entre nosotros y el enemigo, podremos conseguir un ataque por sorpresa o una buena estrategia para encontrar un punto en el que ocultarse para proceder a la curación. Todo tipo de opciones que podemos manejar a partir del 2 de marzo con el estreno de Astra en Valorant, disponible en PC.