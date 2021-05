La Velada del año de Ibai: toda la red preocupada por la integridad de Viruzz

A lo largo de los últimos meses, muchos han seguido de cerca los alocados planes de Ibai. Un streamer que se ha ganado de lleno el título de showman y es que todo lo que toca y organiza se convierte en oro. Marbella Vice se ha convertido en una de las series de roleplay de GTA V más exitosas y ahora se embarca en su proyecto más prometedor y el que parece ser el más importante del año.

La velada del año, así se llama el evento de Ibai en el que seis youtubers españoles se “partirán” la cara sobre el ring. A lo largo de estos últimos meses han estado preparándose física y mentalmente para subir al ring con algunos de los entrenadores más prometedores y, por supuesto, buscando prepararse para competir y lograr cubrir los tres rounds planificados, excepto en uno de los casos donde tendrán que llegar a 5. Los participantes ya están confirmados y el evento sabemos que dará comienzo a partir del 26 de mayo pero, ¿qué guarda este gran proyecto para nosotros?

Un evento preparado en meses y donde el entrenamiento ha sido fundamental

En este tiempo la polémica ha rodeado a La velada del año puesto que muchos problemas se han presentado. En algunos casos se llegaba a temer que los combates no fuesen a poder realizarse debido a una falta en el acuerdo entre ambos streamers. Algo que, a su vez, traía comentarios por parte de la comunidad de jugadores, quienes afirmaban que uno de los participantes “era un cagón”. Una expresión que hasta llegaron a viralizar en redes.

Ahora, con el trabajo ya hecho, llega el momento de saber cómo ha sido este tiempo para los participantes con combates que prometen ser, aunque amateur, prometedores. En un caso tenemos a Future contra Torete, por otra parte a Jagger contra Viruzz y, finalmente, a Reven contra ElMillor, siendo este el enfrentamiento más esperado.

Future vs Torete

Este ha sido uno de los combates más sonados, sobre todo porque ambos participantes tuvieron su momento de tensión. Un problema que Ibai detalló al mencionar que todo comenzó por una diferencia de puntos en lo que respecta a la depresión. Sin embargo, esta chispa ha acabado provocando que ambos youtubers se preparasen a lo largo de estos meses, en algunos casos con bastantes dificultades.

Según menciona Torete, este llegó a tener problemas con el peso debido a que el aumento de este trajo consigo varias lesiones en sus piernas. Por ello, con control y un buen entrenamiento, ha acabado encontrando el equilibrio, afirmando que está preparado y que, sea cual sea el resultado, él tiene claro que quiere ganar. Para el enfrentamiento y siendo el último momento para pesarse antes de este miércoles, ambos han quedado con este peso oficial:

Future - 83.6 kg

- 83.6 kg Torete - 75.4 kg

La diferencia de peso entre ambos es notable, pero no temen lanzarse a por este reto. Sobre todo ahora que ambos han afirmado que en su día han practicado deportes, por lo que el entrenamiento no les ha pillado de nuevas. Aunque eso sí, están seguros de que el boxeo merece la atención y, sobre todo, que estos combates tan igualados serán algo bueno para darlo a conocer y animar a otros a probarlo.

M. Jagger vs Viruzz

Se trata del combate más polémico y que incluso ha llegado a tener la atención de todos los seguidores del evento. Después de todo, hasta este mismo instante no se llegaba a saber si finalmente el combate se llevaría a cabo o no. Todo debido a un problema con los pesos donde ambos youtubers habían acordado un peso exacto y parecía que una de las partes no la cumpliría.

Jagger jugó con la idea de que no podría llegar a los 81-82 kilos, provocando una gran polémica que acabó llevando a Viruzz a afirmar que no competiría en caso de que este no llegase al peso o incluso lo superase. Si bien esto no parece ser un problema en el deporte, para Viruzz era imcumplir la palabra, lo que trajo consigo la reacción de la comunidad hablando de que es un “cagón” y que realmente el problema es que no se atreve a aceptar el combate. ¿Finalmente cómo han quedado los pesos?

Jagger - 82.5 kg

- 82.5 kg Viruzz - 81.4 kg

Finalmente el combate se llevará a cabo y puede ser uno de los más complejos. Después de todo, Jagger fue jugador de rugby mientras que Viruzz estuvo compitiendo profesionalmente en balonmano. ¿Cómo acabará este combate? Pronto lo sabremos. Pero el reto ha llegado hasta el punto de que quizás ambos se atreven a alcanzar los cinco rounds en la competición.

Lo que sí está claro es que la comunidad está muy preocupada por este combate y la integridad de Viruzz. ¿Será capaz de soportar el combate contra Jagger o finalmente perderá? Muchos tienen su apuesta clara, aunque hasta que el combate tenga su lugar tendremos que seguir esperando.

Reven vs Elmillor

El combate más esperado y donde parece encontrarse el mayor pique entre ellos. Desde hace meses, el enfrentamiento entre Reven y ElMillor ha sido el más sonado, sobre todo cuando este segundo afirmaba que no se estaba preparando realmente. ¿El motivo de ello? Cree que puede ganar sobradamente a su contrincante. Aunque ese es el comentario que ambos comparten.

Ibai no ha dudado en azuzar e incluso pronto se ha descubierto que él fue quien comenzó todo, dando paso a que este proyecto no solo viese la luz, sino que incluso estos dos youtubers se enfrentasen. Largos meses han pasado y estos dos streamers son los menos preparados físicamente, incluyendo la falta de práctica de deportes desde hace mucho tiempo. Pero el ánimo está presente y el peso oficial será el que sentencie cómo de igualados estarán.

Reven - 76.7 kg

- 76.7 kg Elmillor - 80.1 kg

Finalmente, pese a la falta de ejercicio, Elmillor ha conseguido alcanzar el peso esperado mientras que Reven únicamente lo consiguió al tener varias capas de ropa encima. Lo que está claro es que ambos se tienen ganas y en cinco rounds están seguros de que pueden ofrecer un gran espectáculo. ¿Cómo será el resultado? Muy pronto lo sabremos.