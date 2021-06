El vídeo viral de Elon Musk que revela su saga de videojuegos favorita

En Neox Games os hemos hablado en varias ocasiones de la gran afición de Elon Musk por los videojuegos. El empresario y dueño de Tesla se ha mostrado siempre muy apegado a la industria, compartiendo a través de redes sociales sus impresiones sobre algunos de los juegos del momento como la polémica con Cyberpunk 2077.

Recientemente el también responsable de SpaceX ha sido ‘cazado’ en plena calle y preguntado sobre una de sus sagas favoritas, Call of Duty. La pasión de Elon Musk por los videojuegos no es nueva, sin ir más lejos, en innumerables ocasiones ha hablado sobre franquicias que le han marcado y cuenta con décadas a sus espaldas. Tal es el caso de System Shock o sin ir más lejos, Call of Duty.

La cuenta de Twitter de FaZe Clan, uno de los equipos más prestigiosos dentro de la escena competitiva de Call of Duty ha recogido el vídeo en el que precisamente se muestra a Elon Musk hablando de Call of Duty. Cuando se acercan a él a preguntarle sobre la marca, la respuesta del empresario no tiene desperdicio.

Elon Musk confesó que le apasiona Call of Duty, algo que ya sabíamos, pero lo que no conocíamos es que era un ávido jugador de la marca desde los inicios de la misma. Elon, además, añadía 'sí, empecé con el Call of Duty original'. El primer juego de la saga se remonta a 2003, un juego que llegó de lanzamiento a PC, siendo el gran rival de la saga estrella en el género shooter para la época, Medal of Honor. Más tarde Activision se convertiría en una empresa millonaria gracias a las entregas posteriores como Modern Warfare o Black Ops.