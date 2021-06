Videojuegos y redes sociales: ¿Cuáles son los juegos con mayor presencia en Twitter?

Si hablamos de las redes sociales con más éxito, una de las que se nos viene a la cabeza de manera segura es Twitter. Millones de personas se conectan diariamente para poder ver noticias en tiempo real, interactuar con otras personas o incluso exponer situaciones de su día a día con un toque de humor (o no tanto humor). Pero esta red social también nos sirve como punto de unión con el mundo de los videojuegos.

Con esta red social revivimos momentos de los eventos como el E3 2021 y la reaparición de The Legend of Zelda 2. Sin embargo, este no es el único juego con gran éxito a lo largo de este año. Ha sido mediante un blog de la red social que la compañía nos ha dado a conocer los juegos que se han convertido en un éxito constante, provocando que sus usuarios no dudasen en convertirlos en Trending Topic varias veces en lo que llevamos de año.

Curiosamente, el top está liderado por el juego gratuito Genshin Impact. Sin embargo, este es seguido de cerca por obras como Apex Legends, Ensemble Stars! e incluso la propuesta de fantasía de Square Enix, Final Fantasy. Si bien la lista ya nos puede parecer completa, en esta no podían faltar obras como el exclusivo de Switch, Animal Crossing o incluso Fortnite, el battle royale de Epic Games. A continuación te compartimos la lista con el top 10 de juegos con más éxito en Twitter en lo que llevamos de 2021.

Genshin Impact | miHoyo

Genshin Impact

Apex Legends

Ensemble Stars!

Final Fantasy

Animal Crossing

Knives Out

Fortnite

Monster Hunter

Fate/Grand Order

Minecraft

Puede sorprender la falta de otras grandes obras como Call of Duty Warzone o incluso Zelda, sin embargo, estos son los juegos que, en lo que llevamos de año, se han hecho con el top en las conversaciones. Eso sí, ya si hablamos de los países en los que el E3 2021 tuvo más éxito, la sorpresa se presenta cuando sabemos que España se encuentra dentro del Top 3.