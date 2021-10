Worlds 2021: Messi y Neymar mandan un mensaje de apoyo al equipo de LoL del PSG

Para todos aquellos que sigan las novedades de League of Legends sabrán que los Worlds 2021 son la competición más destacada dentro de los eSports y, por supuesto, en el que los mejores equipos compiten con intención de hacerse con la copa. Uno de los equipos clasificados para participar es PSG Talon, quienes se enfrentan a grandes rivales y, pese a todas las dificultades, han recibido un mensaje muy especial.

Para este mensaje no han contado con cualquier personalidad, sino exactamente con Neymar Jr. y Lionel Messi, ambos jugadores actuales del PSG (Paris Saint-Germain). Y es que, aunque muchos no lo sepan, este equipo lleva años apoyando en el mundo de los eSports y ha formado a uno de los mejores equipos en esta competición, dando así lugar a que formen parte de los equipos que se han clasificado para los Worlds.

Dado el alto nivel de la competición, los futbolistas deciden participar aportando su propio granito de arena, no queriendo que el ánimo decaiga. Así es que, de cara al futuro de esta competición, procuran animar a estos para asegurarse de que puedan llegar hasta la gran final y no perder las esperanzas respecto a lo que pueda llegar a pasar en el futuro, con esa capacidad única para alcanzar la copa.

Por supuesto, recordamos que este no es el único juego en el que compiten, sino que el equipo de PSG Talon es reconocido por participar en competiciones como Overwatch, Rainbow Six Siege e incluso Street Fighter V. Grandes obras en las que, además, destacan con fuerza, por lo que es de esperar que, si no ganan, sí logren hacerse con alguno de los mejores puestos.