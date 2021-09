Zelda: Breath of the Wild tiene un diálogo secreto que únicamente puedes activar de una forma

Los jugadores de Zelda: Breath of the Wild no pueden evitar fascinarse por la idea de que el juego siempre encuentra nuevas formas de sorprender. A pesar de que ya han pasado 4 años desde su lanzamiento, la obra no deja de fascinarnos de formas completamente únicas con secretos que se van descubriendo con el paso del tiempo. Si recientemente se descubría el contenido que ocultaba el último cofre secreto, ahora ha llegado el momento de descubrir una nueva peculiaridad.

Ha sido un jugador en Reddit quien ha mostrado este gran logro. Claro que antes de indicaros lo que sucede, tenemos que explicar porqué pasa. Todo se debe a un nuevo reto en el que los jugadores tienen que llevar a Link desnudo, aunque este diálogo se puede activar simplemente llevando a Link sin camiseta. Para poder descubrir esta charla, tendremos que dirigir nuestro paso hacia Hestu, quien nos canta cada vez que le entregamos piedras kolog para aumentar nuestras alforjas.

Una vez hablamos con él estando sin camiseta, se abrirá este diálogo con una canción inédita. Y es que el curioso personaje nos cantará un nuevo tema indicando “¡Tú eres nekkid! ¡Yo soy nekkid! ¡Estamos unidos en exposición!”. Todo esto mientras baila al ritmo de “Nekky, nokky, nakey”, tal y como puedes comprobar en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.

Cada vez son más los jugadores que están probando este hecho ya que les ha llamado la atención este gran secreto. Si bien por el momento no se sabe si hay otras grandes conversaciones que poder activar, tenemos claro que se trata de una propuesta llamativa. Así es que será el momento de comprobar hasta qué punto Zelda: Breath of the Wild guarda sorpresas para nosotros.