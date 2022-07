‘Animal Crossing New Horizons’: Qué son los reinicios diarios y cómo nos afectan

El mundo de ‘Animal Crossing: New Horizons’ se ha convertido en uno de los más fascinantes así como una de las grandes sorpresas para los jugadores de Nintendo Switch. Su llegada durante la pandemia hacía que muchos fans sintiesen que tenían esa libertad de salir cuando no era posible y eso, sin duda, fue un momento para agradecer. Claro que es posible que todavía tengas ciertos elementos que te pillan por sorpresa, como son los reinicios diarios.

¿Qué son los reinicios y cómo pueden afectar a nuestra isla? Pues debes saber que nuestra isla en todo momento se mantiene relacionada con un reloj interno para jugar en tiempo real. De este modo, cada día las actividades serán diferentes y llegarán a un momento del día en el que es reiniciarán. Por ello, es importante saber en qué momento sucede esto y cómo podemos sacarle el máximo provecho.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

¿A qué hora se realizan los reinicios diarios de Animal Crossing?

Todos los reinicios en la isla de ‘Animal Crossing New Horizons’ se realizan exactamente a las 5 de la mañana de cada día. Todos los días ocurre a esa misma hora, sin ningún tipo de cambio. Eso quiere decir que, hasta que no llegue esa hora, habrá cosas que no cambien, como son la creación de edificios o incluso elementos como la compra de productos que hayamos enviado en la caja.

Esto también quiere decir que, incluso si te conectas a medianoche, podrás realizar estas tareas. Después de todo, tendrás todas las opciones para poder realizar esos actos que, a lo largo del día, no pudiste realizar. Sin embargo, ¿sabes qué tipo de cosas se modifican cuando se realiza este reinicio? Te lo contamos a continuación: