Crean el café de Fígaro de 'Animal Crossing' en la vida real y el resultado es espectacular

Con el estreno a finales del pasado año de un DLC gratuito, ‘Animal Crossing: New Horizons’ volvió a meterse en el bolsillo a millones de usuarios. Tras una etapa de sequía en lo que a contenido se refiere, el videojuego daba cabida (de nuevo) a una de las localizaciones más icónicas y queridas por los fans: La cafetería de Fígaro.

Hablamos de uno de los lugares más emblemáticos de la franquicia, uno en el que los usuarios pueden tener agradables conversaciones con Fígaro, el responsable del local, mientras toman un delicioso café. La legión de seguidores que cosecha el bueno de Fígaro a sus espaldas es equiparable a la de los personajes más famosos de la saga. Tanto que ha inspirado a un usuario a crear el café que podemos tomar en la cafetería.

Un usuario de Reddit, Gen_Peeps, ha mostrado esta espectacular creación que ha encandilado a los redditors. Tal y como muestra la imagen, el café bien podría pasar por una captura promocional de un producto. El paquete perfectamente diseñado con todas y cada una de las características propias de la cafetería de Fígaro, pero también la icónica botella de leche junto a la taza, como no podía ser de otra manera.

Además de las bromas de algunos usuarios de Reddit sobre la procedencia de la leche, algo que ya contamos en Neox Games, muchos de las respuestas al post se preguntaban cómo Gen_Peeps había logrado tal exactitud a la hora de recrear el paquete. Tal y como explica el propio autor, todo se ha creado gracias a la ayuda de un programa de Adobe, imprimiendo posteriormente las pegatinas en un paquete de café en grano cualquiera.

Tras un DLC gratuito y una expansión de pago o disponible a través del servicio de suscripción Switch Online, muchos jugadores se preguntan cuál será el siguiente paso en ‘Animal Crossing: New Horizons’. Nintendo no se ha pronunciado en torno a si seguirá expandiendo el videojuego en el futuro. En caso de no ser así no cabe duda de que la compañía podría estar pensando en la siguiente iteración de la saga, aunque para su publicación no cabe duda de que todavía faltan unos cuantos años.