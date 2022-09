Anunciado un nuevo Nintendo Direct: Fecha y duración del evento

A lo largo de las últimas semanas, se han escuchado todo tipo de rumores sobre una posible Nintendo Direct por parte de la compañía en la que se nos mostrasen las novedades para este invierno. Sin embargo, nada por parte de la compañía parece indicar que esto fuese una realidad o, al menos, nada era así hasta este preciso instante. Después de todo, tras una larga espera, el anuncio de un nuevo Nintendo Direct se ha hecho oficial.

Mientras que algunos jugadores disfrutan del recién estrenado ‘Splatoon 3’, otros ya están iniciando la cuenta atrás para disfrutar de un nuevo Nintendo Direct, el cual podremos seguir en completo directo este mismo martes 13 de septiembre. ¿Y lo mejor? Que tendremos desde las 16 horas un directo de 40 minutos repleto de novedades centradas en los próximos juegos que llegarán a Nintendo Switch, tanto en lo que respecta a exclusivos como a juegos de terceros.

¿Qué títulos podremos ver durante el directo? Por ahora no se han confirmado nombres, a pesar de que se espera que vengan importantes títulos. Los jugadores, por el momento, esperan algún tipo de mención de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2’, mientras que otros esperan alguna sorpresa relacionada con ‘Mario Kart’ o, incluso, una nueva entrega de las aventuras de Mario y sus amigos en el Reino Champiñón.

Por ahora, lo que tenemos claro es que la compañía ya está calentando motores para mostrarnos todo tipo de novedades mañana mismo, durante un directo cargado de novedades para el catálogo de Nintendo. Por supuesto, recuerda que podrás seguir el directo con nosotros así como disfrutar de un completo resumen en el que te mostraremos las novedades más interesantes.