El artista Lil Nas X se convierte en "presidente" de 'League of Legends' y presenta himno para los Worlds 2022

Hace unos días podíamos conocer el diseño y aspecto de la copa de los Worlds 2022 de ‘League of Legends', la competición más importante del mundo para el MOBA de Riot Games. De cara a la celebración de la recta final de la competición el próximo mes de octubre y parte de noviembre, el estudio ha anunciado uno de sus platos fuertes: el artista Lil Nas X tendrá un papel clave.

Y es que el famoso rapero se ha colado en las oficinas de Riot Games para “convertirse” en nada más y nada menos que en el presidente de ‘League of Legends’. En un divertido vídeo vemos al artista llegando al edificio del estudio, saludando al resto de trabajadores entre artistas, diseñadores y desarrolladores para promover la escucha de su música a lo largo y ancho de todo el edificio de Riot Games.

Como suele ocurrir con cada nueva competición de los Worlds, no faltará el himno de rigor. Como ya estaréis imaginando en esta ocasión le ha tocado el turno a Lil Nas X. Si bien el tema en cuestión es todavía un misterio, Riot Games ha confirmado que el corte tiene por nombre Star Walkin. El tema se lanzará a nivel mundial el próximo 23 de septiembre, acompañado a buen seguro y como ya es tradición de un espectacular vídeo de animación.

Lil Nas X no sólo pondrá su voz al himno de los Worlds 2022, sino que además también tendrá el honor de representar el tema en la Opening Ceremony que se celebrará el próximo 5 de noviembre en San Francisco, ciudad elegida para la final del campeonato. “Voy a hacer el mejor himno de los Worlds y presentar los más grandes, más guays y más sexis Worlds de la historia”; declaraba.

No será la única participación del artista con la marca ‘League of Legends’. Lil Nas X también ha tenido la ocasión de diseñar su propia skin para el MOBA. El héroe elegido para la ocasión ha sido K’Sante, y el aspecto ha sido bautizado como Empyrean K’Sante. Para hacerte con ella tendrás que esperar hasta el 14 de noviembre y sólo podrá desbloquearse jugando a los diferentes eventos de ‘League of Legends’ o ‘TFT’ que tengan lugar durante la celebración de los Worlds 2022.