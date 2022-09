'Assassin's Creed', 'Far Cry' y todos los juegos de Ubisoft, gratis durante un mes

Ubisoft Forward ha dejado un buen puñado de anuncios. Hemos conocido los primeros detalles de 'Assassin's Creed Mirage', el futuro de la saga que pasará por la Edad Media y el Japón Feudal, entre otros títulos de la compañía. Para culminar su presentación, Ubisoft ha anunciado que todos los juegos que conforman el servicio Ubisoft+ están disponibles de forma gratuita durante 30 días.

A través de la página oficial de Ubisoft+ podréis acceder a la promoción. El acceso es muy sencillo y no quiere de ningún misterio: elegir uno de los tres planes disponibles, registrar vuestra tarjeta de crédito (podéis cancelarla en cualquier momento) y listo; ya podéis disfrutar de un total de 30 días gratis para disfrutar de todo el catálogo del servicio.

Hasta el próximo 10 de octubre tenéis a vuestro alcance un incontable número de videojuegos disponibles tanto en PC como Stadia. En ordenadores, Ubisoft+ está conformado por un total de 139 juegos y entre los que figuran todos y cada uno de los Assassin's Creed hasta Valhalla, o toda la saga Far Cry, The Division, Rainbow Six entre otros muchos.