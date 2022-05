'Assassin's Creed Origins' llega mejorado y por sorpresa a Xbox Game Pass

Buenas noticias para los jugadores de Xbox que quieran disfrutar de 'Assassin's Creed Origins' por primera vez o revistar el juego protagonizado por Bayek en el Antiguo Egipto. Xbox Game Pass ha confirmado que el videojuego más querido de la saga en los últimos años aterrizará el próximo 1 de junio en el servicio de Microsoft.

Además lo hace en un momento más que interesante para los nuevos y veteranos jugadores gracias a la mejora visual con la que contará, desbloqueando los solicitados 60 fps. Dicho lo cual, una oportunidad única para disfrutar del título ahora con un mejor apartado gráfico.

Pero 'Assassin's Creed Origins' no será el único videojuego en llegar al servicio. A él se unirá también 'For Honor: Marching Fire Edition', edición definitiva del título de lucha con guerreros históricos de Ubisoft. En este caso, 'For Honor' llegará a Game Pass el próximo 7 de junio.

For Honor | Ubisoft

A los dos videojuegos de Ubisoft cabe recordar que en unos días también se añadirán otros videojuegos como 'Sniper Elite 5' o 'Floppy Knights' entre una larga lista.