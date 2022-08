¿’Call of Duty’ exclusivo de Xbox? Microsoft comparte su opinión al respecto

Desde que Xbox y Activision confirmaron al mundo su alianza, el miedo así como la alegría se fueron extendiendo entre la comunidad de jugadores e incluso entre algunas compañías. Esto se debe a que no podemos olvidar que Activison es dueña de algunas de las licencias más exitosas, como ‘Call of Duty’. A partir de ese punto, comenzaron todo tipo de rumores sobre si finalmente la licencia se volvería exclusiva o no de Xbox.

Con intención de aplacar estos rumores y dejar clara su opinión, la compañía Microsoft ha aclarado que no tiene intención de hacer que ‘Call of Duty’ se convierta en una licencia exclusiva de su consola. ¿El motivo de esto? En palabras de la propia Microsoft, “no sería rentable”. Y es que tienen algo claro y es su intención de seguir apoyando a PlayStation y Switch con contenido de Activision.

Call of Duty Vanguard | Activision

Estas palabras vienen de parte del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil, donde se debate actualmente la propuesta de adquisición de Activision. De hecho, entre sus palabras destacan puntos como “independientemente de lo poco sorprendentes que son las críticas de Sony sobre la exclusividad de contenidos, la realidad es que la estrategia de retener los juegos de Activision Blizzard al no distribuirlos en las tiendas de consolas rivales simplemente no sería rentable para Microsoft”.

¿Habría alguna forma de que la compañía se plantease este movimiento? Explican que solo existiría una opción y es que Microsoft pudiese obtener ingresos por la venta de juegos que compensase las pérdidas por no distribuir estos en consolas rivales. Por ello, confirman que no se podrían compensar estas pérdidas y que no es un plan que tengan intención de llevar a cabo, simplemente porque no sería rentable para ninguna de las compañías.

Por supuesto, para acabar esta declaración, la compañía indica que incluso si llegasen a hacer que ‘Call of Duty’ sea una licencia exclusiva en Xbox, esta no tendría ningún tipo de impacto competitivo. ¿Por qué? Porque en las consolas competitivas existe un alto grado de fidelidad por parte de los jugadores, por lo que, por todas estas razones, parece lógico pensar que la compañía no valore este movimiento, ni a corto ni a largo plazo.