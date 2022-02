‘Call of Duty Warzone’ añade una nueva herramienta que combatir a los tramposos

Para muchos jugadores, ‘Call of Duty Warzone’ perdió un gran encanto debido a la presencia de los tramposos. Un hecho que provocó que los jugadores de PC y consolas se viesen separados con intención de proteger un poco más a los jugadores. Sin embargo, esta medida no fue suficiente y las fases de expulsar a los jugadores tuvieron que mantenerse hasta alcanzar cifras elevadas de expulsiones que incluso a día de hoy se mantienen.

Con intención de seguir limpiando la comunidad de jugadores y procurar que la experiencia siga siendo satisfactoria, la compañía ha optado por una solución más creativa. Por ello, han creado la herramienta RICOCHET, la cual llega para ser, directamente, una molestia para los tramposos. Y es que su particularidad es que deja completamente expuestos a estos durante la partida.

La herramienta que expone a todos los tramposos

El sistema anti-trampa que han desarrollado los creadores de ‘Call of Duty Warzone’ no solo resulta efectivo a la hora de expulsar a miles de jugadores, sino que ahora, con esta nueva herramienta, suma una forma de castigarlos. Para ello, tal y como describen en el blog, cuando el sistema detecta que hay un tramposo en partida no lo expulsa directamente, sino que retira toda posibilidad de que este pueda dañar al resto de jugadores.

¿Qué se logra con esto? En este momento el tramposo no puede ejecutar jugadas de escándalo eliminando a otros con un simple tiro o incluso a través de las paredes. Una vez es detectado, el jugador directamente se convierte en la víctima ya que él no podrá eliminar a otros jugadores y, sin embargo, esos jugadores sí pueden eliminarlo a él de la partida. De este modo se busca frustrar a los tramposos.

Esta medida ha sido aplaudida por la comunidad, quienes cada vez afirman que ven a menos tramposos en el battle royale. Y es que, si algo nos ha quedado claro desde el principio, es que los estudios encargados de desarrollar el battle royale han iniciado una gran carrera en contra de los tramposos, queriendo acabar con estos y, sobre todo, con sus trucos que estropean la experiencia de otros jugadores.