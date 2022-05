Cinco juegos para móvil que puedes disfrutar en cualquier parte

El mundo de los videojuegos nos ha demostrado que sabe cómo transformarse para aportar experiencias completamente únicas. Por suerte, estas no se limitan únicamente a PC y consolas, sino que ahora, con la llegada del calor, se adaptan para estar disponibles en dispositivos móviles. ¿Buscas un nuevo juego que disfrutar en la playa o con los que hacer el tiempo mientras estás fuera de casa? Te presentamos esos cinco juegos ideales para llevarte a cualquier parte.

‘Genshin Impact’ demostró desde su presentación que es un juego destinado al éxito. Esta obra ofrece una gran variedad de contenido para todos aquellos que se animen a disfrutar de su propuesta así como un reto constante. Desbloquear a nuevos héroes, descubrir los misterios que se ocultan en su mundo o crear un hogar completamente personalizado. Un mundo en el que cada uno de tus actos aportará algo único.

Si hablamos del rey de las competiciones eSports, ‘League of Legends: Wild Rift’ se encuentra en el top. La versión para móviles de ‘League of Legends’ está destinada a ser una de esas obras que, tan pronto la pruebes, no podrás dejar de jugar. Con los héroes más míticos, la competición queda garantizada. Eso sí, con partidas más cortas para que la experiencia sea siempre la mejor.

Genshin Impact | miHoYo

‘Pokémon UNITE’ llegó como una de las grandes sorpresas de la licencia ‘Pokémon’. Deja a un lado en convertirte en entrenador para ser un Pokémon dispuesto a ganar. Forma tu equipo junto a tus amigos y no pierdas la oportunidad de trabajar en equipo con estos estos para conseguir la mayor cantidad de puntos o incluso proteger tu territorio del ataque rival.

El alocado Crash nos ha demostrado que luce de maravilla en cualquier género, incluso con una propuesta para dispositivos móviles. ‘Crash Bandicoot: On the Run!’ es la forma perfecta de disfrutar de tu tiempo fuera de casa. Con plataformas, peligros a superar y todo tipo de nuevas mecánicas jugables, esta obra es capaz de mantener la esencia de los títulos originales con un nuevo enfoque.

El título que aportó una nueva experiencia durante la pandemia por el coronavirus sigue siendo uno de los favoritos en dispositivos móviles. ‘Among Us’ es esa propuesta perfecta para pasar un buen rato con los amigos o la familia. Crea una sala y déjate llevar por el misterio que envuelve el lugar. ¿Crees que serás capaz de descubrir al impostor entre todos los tripulantes? Es el momento de demostrarlo.