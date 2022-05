Un tiktoker se hace viral al hablar de su desastrosa cita por culpa de los videojuegos

El mundo de los videojuegos ha demostrado ser capaz de unir a una gran parte del mundo. Después de todo, hablar de videojuegos con nuestros amigos, jugarlos o simplemente seguir la pista de los últimos lanzamientos es un plan que suena de maravilla en general. Sin embargo, hay ocasiones en las que parece que este tema es algo tabú y parece ser que uno de esos momentos es una primera cita.

A la hora de preparar una cita, muchos románticos tienen planes variados, queriendo buscar que el momento sea tan especial que resulte inolvidable. Buscamos la ropa, el lugar perfecto e incluso pensamos en esos temas que queremos tratar para conocer a la otra persona. La intención de disfrutar de una buena velada está siempre presente y, sin embargo, todo puede torcerse fácilmente si sacamos el tema erróneo. ¿Podrían ser los videojuegos el tema equivocado? Esta es la teoría de un tiktoker.

Una cita que acaba mal debido a los videojuegos

Cuando hablamos de los videojuegos, sobre todo del que más nos gusta, todo puede torcerse. Esto fue precisamente lo que le pasó al tiktoker @ericgodoy722, quien comentó con sus seguidores una situación que vivió hace un tiempo con su cita donde, en un momento dado, la chica le preguntó por su videojuego favorito. Una pregunta para la que él tenía una respuesta clara y es que no podía ser otro que ‘Bloodborne’.

La obra de From Software se coló al momento en la cita, dejando al fan con tiempo para hablar tranquilamente de la obra. Quizás esto no hubiese sido un problema de no ser lo que él relata al indicar que se puso a gesticular muy emocionado y hablar sin parar sobre distintos aspectos del juego. Algo que pudo asustar a la chica si tenemos en cuenta que, como él bien menciona, se pasó casi media hora hablando del juego.

Una situación con la que sus seguidores se ven representados

Gesticular muy emocionado al hablar sobre sus videojuegos favoritos es uno de los puntos que muchos se plantean que podría haber asustado a la chica y, sin embargo, sus seguidores no lo entienden. Tal y como responden a su vídeo, muchos creen que, simplemente, no era la mujer indicada. Después de todo, si a él le apasionan los videojuegos hasta el punto de hablar de estos largo y tendido con emoción y ella no comparte esa opinión, muchos indican que es mejor que lo viesen ya para saber que no están hechos el uno para el otro.

Sin embargo en general muchos indican que esta situación podría pasarles a ellos perfectamente, ya sea hablando del exitoso juego de From Software como de otras licencias como ‘The Legend of Zelda’ o incluso con animes como ‘One Piece’. En lo que todos coinciden es que lo mejor de esta cita y esa lección que debe aprender no es que los videojuegos no sean un buen tema sino que, simplemente, lo mejor que pudo pasarle es que fueron conscientes de que no compartían aficiones.