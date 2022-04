Cinco juegos de PlayStation 2 que valen una millonada a día de hoy

Los videojuegos, al igual que las cartas coleccionables, pueden poseer una serie de características que los hacen completamente únicos. Tanto, que hay ocasiones en las que su valor con el paso del tiempo llega a superar con creces el valor de las ediciones coleccionistas. Hacerse a día de hoy con una de sus ediciones en perfectas condiciones es no solo un reto, sino garantía de adquirir un tesoro.

‘Hack Quarantine’ pone fin a la saga ‘Hack’ y lo hace con una calidad indiscutible. Sin embargo, lo particular de esta entrega es que su valor ha superado con creces a la de sus predecesoras. Para los coleccionistas más exigentes, conseguir una copia en perfecto estado no solo es un reto, sino una opción no apta para cualquier bolsillo.

‘Xenosaga Episodio 3’ es un juego caro de por sí, pero más todavía si logras hacerte con la edición especial. Si consigues la edición con portada lenticular, no solo te harás con uno de los mejores juegos JRPG de PS2, sino también con una auténtica joya para los coleccionistas.

Xenosaga Episode III | Bandai Namco

‘Haunting Ground’ es, para muchos, el sucesor espiritual de la saga ‘Clocktower’. Se trata de un juego de terror que tiene motivos más que suficientes para animar a los jugadores a querer sumarlo a su colección. Sin embargo, comprar este juego a día de hoy no solo supone un reto, sino que encontrar una copia nueva es una auténtica proeza.

Si dentro de los juegos de terror creías que ya no podías encontrar más juegos especiales, te equivocas. ‘Kuon’ es un juego de terror ambientado en el Japón Feudal y que se ha convertido en un objeto de deseo para todos los coleccionistas, sobre todo porque en su día fue un juego muy incomprendido que a día de hoy se ha convertido en juego de culto.

El juego más valioso a día de hoy es ‘Rule of Rose’, un particular survival horror que más que el terror de la acción que podamos vivir en su interior, lo que más asusta son los precios que puede llegar a adquirir. Se trata de un juego completamente único y con esencia propia, para muchos siendo un tesoro de gran valor.