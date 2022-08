Cinco juegos que debes jugar antes de morir

A la hora de mirar el mundo de los videojuegos, tenemos claro que hay obras que marcan historia de todas las formas posibles. Esos juegos que han conseguido sacarnos una sonrisa, nos han hecho llorar con algunas de sus escenas e incluso han provocado que miremos a la pantalla durante horas, ya sea porque somos incapaces de dejar a medias un capítulo o simplemente porque necesitamos ver qué ha pasado con nuestro personaje favorito. A continuación te compartimos una lista de esos cinco videojuegos que, si no has probado, deberías sumarlos a tu lista de juegos a disfrutar antes de morir.

‘The Last of Us’ fue ese juego de Naughty Dog que demostró que la narrativa en los videojuegos es un arte. La forma en la que se nos presentó la historia así como se nos guía para poder conocer mejor a los personajes es, simplemente, único. A pesar de las grandes dosis de tensión, se trata de una de esas obras que disfrutas de principio a fin, sin saber con qué momento exacto quedarte.

CD Projekt RED alcanzó la perfección con ‘The Witcher 3: Wild Hunt’. Su RPG de mundo abierto se ha convertido en una obra de culto con razones de peso. Su forma de presentar el combate, relatar la historia de los personajes así como llevarnos a cumplir todo tipo de misiones junto al lobo blanco es, simplemente, una experiencia que ningún jugador se debe perder.

The Witcher 3: Wild Hunt | CD Projekt RED

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ fue el punto de partida para el gran cambio de ‘Zelda’. Nintendo quiso renovar una vez más una de sus licencias más conocidas para aportarle ese toque rolero así como una emocionante historia que mantuvo a los jugadores pegados a la pantalla durante horas. Se trata, para muchos, de uno de los mejores ‘Zelda’ junto a ‘Ocarina of time’ y hay muchas razones para pensarlo.

Si bien la saga ‘God of War’ es de por sí una joya, el título de 2018 es una de las obras que lo cambiaron todo. ‘God of War’ no solo es una aventura repleta de acción, sino una historia en la que Kratos nos muestra su perspectiva jugando el papel de padre, guiando a su hijo en un viaje repleto de emociones y grandes secretos.

Para muchos fans de los juegos de plataformas, ‘Super Mario Galaxy 2’ se ha convertido en el mejor y hay razones de peso para ello. Se trata de una obra que ha sorprendido a todos los jugadores con su enfoque atemporal, su perfecta banda sonora así como una jugabilidad fascinante. Por ello, es de esos juegos que, sin importar los años que pasen, sigue siendo una obra que merece ser jugada y disfrutada de principio a fin.