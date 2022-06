¿Eres capaz de adivinar a qué videojuegos pertenecen estas frases?

El mundo de los videojuegos es amplio, variado y ajustado a todo tipo de gustos. Cada jugador puede disfrutar de una experiencia u otra de forma completamente diferente, incluso cuando se trata de un mismo videojuego. Sin embargo, lo que jamás cambia es el hecho de que un título pueda llegar a marcarnos tanto que se queden algunos de sus detalles grabados en nuestra memoria.

Gestos, instantes especiales o, por supuesto, frases que parecen cambiarlo todo por completo. A veces podemos vernos reflejados de algún modo en estas, ya sea porque encajan en nuestra historia o simplemente en un momento de nuestra vida. Pero en otras ocasiones es algo tan simple como el hecho de que esa frase supone algo importante dentro del juego.

God of War | Santa Monica Studio

Frases de videojuegos que lo cambian todo pero ¿sabes a cuál pertenece?

Disfrutar de los videojuegos puede ser una de esas experiencias que nos haga a todos sentirnos nuevos. Y mucho más cuando esos juegos que tanto disfrutamos incluyen detalles que no olvidamos. ¿Cuántas veces te has visto sorprendido por el hecho de que un videojuego haya podido tener una serie de detalles que años más tarde no has podido olvidar?

Por ello, con intención de sacar a relucir a ese gamer que llevas dentro y que ha provocado que no puedas olvidar algunos de los momentos más épicos, preparamos este test. En este vamos a dejar a tu disposición una serie de frases de las que debes adivinar cuál es el juego en el que se ha mencionado esa famosa frase. Habrá opciones que se vengan directamente a tu mente y otras que te cuesten un poco más. Pero con paciencia, lo conseguirás.

¿Crees que eres capaz de adivinar el videojuego? Este es tu momento de ponerte a prueba. Aunque, si estás deseando conocer hasta qué punto llega tu habilidad, te recomendamos echar un vistazo a nuestros test donde te encontrarás opciones de personalidad como incluso opciones que te dirán cuál sería tu tipo de Pokémon ideal en caso de que te convirtieses en un líder de gimnasio.