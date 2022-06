Mes del orgullo: Cinco videojuegos que han dado visibilidad a la comunidad LGBTQ

Con la llegada de junio ha dado comienzo el Mes del Orgullo. Por ello, es el momento ideal para disfrutar de esos videojuegos que nos presentan a personajes que han decidido traspasar los límites y dar visibilidad a la comunidad. De este modo tenemos estos grandes videojuegos que son ideales para poder celebrar este mes tan especial.

Empezamos por una de las obras más aplaudidas de Naughty Dog, ‘The Last of Us Parte II’. Se trata de una obra que no ha temido a la hora de mostrar a todos los jugadores a una Ellie enamorada de otra mujer. Y es que, entre todos los peligros a los que ha tenido que enfrentarse, el amor ha estado bien presente.

Uno de los mejores ejemplos de visibilidad a la comunidad LGBTQ es ‘Tell me Why’. Esta obra nos cuenta una historia repleta de dramatismo así como decisiones complejas que debemos tomar a la hora de superar la historia. Y lo mejor es que toda esta historia se cuenta con una estética preciosa que ha enamorado a todos los fans.

Tell Me Why | Dontnod Entertainment

‘Hades’ es uno de los juegos indies más queridos, sobre todo por su estilo jugable. Sin embargo, en lo que destaca el héroe es el hecho de que es abiertamente bisexual, hasta el punto de que puede elegir si quiere salir con un hombre o una mujer y, sin importar sus decisiones, él sigue mostrando con orgullo su sexualidad.

La obra de CD Projekt RED, ‘Cyberpunk 2077’, nos lleva a un mundo futurista y ambicioso en todos los aspectos. Por una parte nos encontramos con una propuesta en la que la acción siempre es bienvenida. Sin embargo, lo que más destaca es que nos permite crear a un personaje ajustado a nuestro gusto, ya sea completamente una mujer, un hombre o sin un sexo definido. No solo eso, sino que la sexualidad de nuestro personaje también es completamente abierta.

Para acabar el repaso, nos encontramos con ‘Los Sims 4: ¡Sí quiero!’, una de las expansiones que hace que el amor sea libre dentro del juego. Tenemos una propuesta que ha hecho que todos los jugadores puedan ser libres a la hora de querer, a la hora de decidir con quién casarse en su partida. Una propuesta que, sin duda, los jugadores llevaban pidiendo mucho tiempo.