Cómo transferir tus juegos del launcher de Bethesda a Steam

Este mes de mayo es un instante de cambios para muchos jugadores, sobre todo para aquellos que han seguido de cerca las aventuras presentes en las obras de Bethesda. Después de que la compañía uniese su camino a Microsoft, esta confirmaba que el cambio estaría presente, con un proceso que incluye la desaparición del Bethesda Launcher en PC para siempre.

Este anuncio creaba una gran preocupación por parte de los jugadores, sobre todo al pensar que la colección puede perderse. Sin embargo, debes saber que esto no es así, sino que todo lo que hayas conseguido, incluyendo juegos así como monedas virtuales, no van a desaparecer. Por ello, vamos a compartir con vosotros el paso a paso a realizar para salvar toda tu colección.

Skyrim | Bethesda

Paso a paso para transferir tu colección de Bethesda Launcher a Steam

¿Eres de los jugadores que disfrutaban de sus aventuras en el launcher de Bethesda? Entonces debes saber que hay una forma de poder pasar toda esa colección de juegos que tenías a tu disposición a Steam y es mucho más fácil de lo que crees. Simplemente tienes que seguir estos sencillos pasos para que tu colección quede completamente a salvo y, sobre todo, poder seguir disfrutando de las experiencias tal y como acostumbras.

En primer lugar, inicia sesión con tu cuenta en Bethesda.net.

A continuación accede al menú de “ Administración de cuentas ”.

”. Selecciona la opción de “ Cuentas vinculadas ”.

”. Escoge a continuación “ Agregar una nueva cuenta de Steam ” y establece aquí la cuenta a la que quieres transferir la información.

” y establece aquí la cuenta a la que quieres transferir la información. Aquí encontrarás una página dedicada para el proceso de transferencia de la biblioteca.

En caso de que tu cuenta no esté vinculada con Steam, ve a “ Vincular una cuenta de Steam diferente ”.

”. En caso de que ya la tengas, entonces pulsa sobre “ Iniciar transferencia de Steam ”.

”. Una vez el proceso se complete, podrás disfrutar de toda tu colección dentro de tu biblioteca de Steam.

Debes saber que podrás realizar este proceso hasta mayo. A partir de este mes, si no has realizado la transferencia entonces comprobarás que no puedes acceder ni a tus juegos ni a los accesorios que tuvieses. Por ello, es importante que realices este proceso de transferir la información mientras está disponible.