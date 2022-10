Los creadores de ‘Gotham Knights’ explican por qué el juego funciona a 30fps y los fans muestran su enfado

Faltan apenas unos días para que disfrutemos de ‘Gotham Knights’ en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Un título que sin duda estaba apuntado en rojo para los fans del universo DC. No obstante y sabiendo que estamos ante un juego de nueva generación, las expectativas de encontrarnos con un proyecto sólido en lo técnico se han disipado, al menos para los que esperaban encontrar una aventura fluida.

A través del servidor de Discord del videojuego, uno de los responsables del videojuego ha confirmado que ‘Gotham Knights’ llegará a PS5 y Series X con una tasa de frames de tan sólo 30fps; algo francamente extraño cuando hablamos de las plataformas next-gen y los ya habituales modos de calidad o rendimiento para escoger.

La explicación no ha sentado nada bien a los fans, quienes han entendido la excusa como fuera de lugar. “Nuestro juego no tiene una opción de rendimiento/calidad y funcionará a 30fps en las consolas”, decían. ¿El motivo? Tal y como explicaron en el canal de Discord, “debido a las características del juego como ofrecer una experiencia cooperativa sin ataduras en nuestro detallado mundo abierto, no es tan sencillo como bajar la resolución y conseguir más FPS”.

Los jugadores no han tardado en criticar que, a pesar de que en PC puedan alcanzarse esa tasa de imágenes por segundo tan esperada, Series X y PS5 tienen potencia más que de sobra para alcanzar un mínimo de 1080p como resolución y 60fps. Por otra parte, no sería descabellado que sus autores terminaran añadiendo la modalidad rendimiento de cara al futuro mediante una actualización.