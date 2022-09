‘Gotham Knights’ comparte un nuevo tráiler mostrando sus características exclusivas en PC

Todos los fans de Batman están impacientes por la llegada de ‘Gotham Knights’. Se trata de la aventura que pondrá a prueba nuestra habilidad de formas únicas a base de conocer a los sucesores del caballero oscuro. Sin embargo, si creías que ya lo conocías todo sobre la obra, te indicamos que eso es en absoluto similar a la realidad. Esto se debe a que ya tenemos los primeros detalles de la versión para PC.

Con intención de que los jugadores puedan conocer un poco más sobre la obra, la compañía ha compartido un completo tráiler. En este no solo podemos ver detalles de la jugabilidad, sino que también se nos permite echar un vistazo a las características que presentará en esta versión, incluyendo aspectos como el soporte 4K o incluso los trazados de rayos para darle ese aspecto más realista.

Uno de los aspectos que más destacan dentro de esta versión es que será muy realista. Se trata de una obra que garantiza que todos los fans puedan disfrutar de aspectos gráficos que saquen el máximo partido a Gotham y a sus héroes. Ahora que Batman no está en el lugar, no hay nada mejor que contar con los cuatro seguidores más fieles de este y que garantizan que no se rendirán frente a ningún enemigo.

Otro aspecto que ha destacado en los últimos días es el hecho de saber que ‘Gotham Knights’ presenta cuatro historias muy bien marcadas y las cuales solo podremos descubrir por completo al jugar la historia con cada personaje. De este modo sabemos que estamos ante una de las propuestas jugables más destacadas. Así es que no pierdas la oportunidad porque a partir del 21 de octubre tendremos con nosotros a ‘Gotham Knights’.