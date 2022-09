¿Quieres superar toda la historia de ‘Gotham Knights’? Sus creadores explican cómo conseguirlo

El mundo de los videojuegos destaca por ser variado. Tenemos historias rápidas que no requieren de mucho para descubrir toda su historia, así como otras que tienen mil caminos que acaban con distintos finales en base a nuestras decisiones. Por ello, los fans de ‘Gotham Knights’ no dudaban en mostrar sus dudas cuando se nos presenta un juego que no solo tiene a un héroe como protagonista, sino a cuatro de los fieles seguidores de Batman.

Con intención de permitir que los fans puedan conocer un poco más de esta experiencia, la compañía ha revelado detalles interesantes sobre la historia mediante una entrevista con el medio Play y en palabras del director de cinemática Wilson Mui. Aquí han confesado que cada personaje cuenta con su propia historia, de tal forma que debemos saber que, para descubrir todo lo que se esconde detrás de Gotham, tendremos que dedicarle muchas horas a jugar con cada personaje.

Gotham Knights | WB Games

Por otra parte Geoff Ellenor, director de WB. Games Montreal, ha confirmado esta información. Ha indicado que será imposible ver toda la historia únicamente en una partida, sino que hay mucho contenido que es único para cada uno de los personajes. Si bien existe una versión muy similar para cada personaje, cada uno de ellos tendrán su propia versión, con sus sutiles diferencias.

Un ejemplo que pone para dar a entender este hecho es que, si eliges jugar con Batgirl, tendrás la versión de Batgirl. Sin embargo, si eliges la versión de Robin, entonces conocerás su historia. Si bien algunos conceptos serán similares, tendrán sus sutiles diferencias para hacerlas únicas. Así es que estamos ante uno de los juegos que cambiará el concepto del mundo de DC muy pronto, exactamente el 25 de octubre, en su lanzamiento.