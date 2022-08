¿Cuándo saldrá Switch Pro? Nintendo insiste en que no habrá consola, pero deja abierta la posibilidad

¿Cuándo veremos Switch Pro en las tiendas? Esta es una de las preguntas que más se han hecho los jugadores de la plataforma actual de la GranN. Y es que con cinco años a sus espaldas y grandes videojuegos por llegar, no son pocos los que piensan que la plataforma necesita una versión algo más actualizada en lo que a hardware se refiere.

A pesar de los innumerables rumores, parece que Nintendo lo tiene claro: no veremos ningún tipo de hardware nuevo durante los próximos meses. En una reciente entrevista para el medio japonés Nikkei, el propio CEO de Nintendo ha sido quien ha arrojado algo de luz sobre la posibilidad de ver nuevas consolas a corto o medio plazo.

De acuerdo a las palabras del japonés, en lo que queda de año fiscal no veremos nuevo hardware. Es decir, hasta marzo de 2023. ¿Puede que a partir de entonces y con la llegada de juegos como la segunda parte de 'Breath of the Wild' tengamos opción a ver Switch Pro echa realidad? Puede que sí. Los rumores apuntan a que la supuesta Switch Pro no competiría en hardware con PS5 ni Series X, pero sí que aumentaría su resolución hasta 4K y ofrecería 60 imágenes por segundo.

Nintendo Switch | Nintendo

Por ahora la preocupación de Nintendo pasa por aumentar la producción de su consola actual, una máquina de la que esta misma semana conocíamos había alcanzado 111 millones de unidades vendidas. De continuar la racha, la plataforma se colocaría en 2022 por encima de las máquinas más vendidas hasta la fecha: Game Boy y PlayStation 2, a excepción de Nintendo DS con 154 millones de consolas vendidas.