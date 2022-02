¿Cuánto dinero gana ElXokas ahora que ha desbancado a Ibai y Auronplay?

Xokas se ha convertido en el streamer con más suscriptores en nuestro país. El creador de contenido alcanzaba el Top 1 de España hace unos días. Un auténtico logro que quiso compartir con sus seguidores de Twitter, YouTube y la propia plataforma de Amazon, por supuesto.

El mérito de Xokas es doble por varios motivos. El streamer no se ha escondido a la hora de hablar que ha alcanzado su objetivo de ser el mejor (alcanzar ese primer puesto) jugando a muchos de los títulos que no estaban de moda, sino dedicándose a sus gustos, "sin tener puesta una careta", como muchas veces ha defendido. World of Warcraft ha sido un pilar base en su éxito, pero también su personalidad y forma de comunicar; ya sea en solitario o en grupo junto a otros creadores de contenido.

En las últimas semanas Xokas ha sido el foco de atención en redes sociales debido a la propuesta de la nueva cuota de autónomos y la CNMC que equipararía a los streamers con las televisiones. El creador de contenido gallego no se ha cortado un pelo a la hora de hablar de dinero, ya sea del ingresado por sus diferentes canales como lo pagado a Hacienda.

Tras desbancar a titanes como Ibai y Auronplay, ¿cuánto dinero gana Xokas al convertirse en el streamer Top 1 de España? Para ello tendríamos que echar un vistazo a sus más recientes vídeos en Youtube. De acuerdo a las ganancias generadas en su canal principal de YouTube, Xokas logró embolsarse nada más y nada menos que 15.662,47 euros el pasado mes de enero. Las cifras de diciembre y noviembre no se quedan atrás, con 17.185,74€ y 11.000€ respectivamente. Números que podrían aumentar considerablemente en febrero si tenemos en cuenta el número de usuarios y visualizaciones de los últimos días.

Las cifras en Twitch serían disparatadas. Aunque ha rebasado los 46.000 suscriptores, si tenemos en cuenta que cada suscripción tiene un coste de 3,99 euros; los números hablan por sí solos, más aún si entramos a valorar elementos como las donaciones, donaciones de subs, etcétera.