Logran tumbar los servidores de CoD Warzone provocando una gran explosión

Activision y los servidores de uno de los más extendidos juegos multijugador del momento, Call of Duty Warzone, no han podido soportar una pequeña travesura organizada por un streamer y otros 149 jugadores, hasta el punto de que han logrado tirar el servidor del título.

Y no, no se trata de ningún tipo de ataque informático o algo que podemos considerar como delictivo, sino de una acción conjunta que realizaron dentro del videojuego. MarleyThirteen es un streamer que suele centrarse en subir contenido del battle royale de Call of Duty, motivo por el que su comunidad también suele disfrutar de este shooter multijugador. Con la ayuda de sus seguidores, trazó un plan para crear la mayor explosión vista en el título.

El objetivo era sencillo, él y otras 149 personas más se desplegaron en Verdansk y juntaron todos los coches del mapa en un punto concreto. Mientras que unos juntaban vehículos, otros conseguían los contratos necesarios para los misiles. Una vez que estaban todos en el mismo sitio, lanzaron un bombardeo de misiles sobre la masa de vehículos, creando la mayor explosión vista en Call of Duty Warzone. Los servidores del juego no pudieron soportar tanta información y procesamiento de datos, por lo que la pantalla se va a negro.

El logro fue subido a su canal de YouTube bajo el título: "¡Hemos hecho la mayor explosión de Warzone y roto el juego!".