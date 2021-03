Los videojuegos pueden ayudarte a encontrar trabajo, según un estudio

Desde hace ya mucho tiempo, jugar a videojuegos no es una afición mal vista por la sociedad y, de hecho, cada vez hay más jugadores a medida que las generaciones crecen y forman parte del día a día de muchas personas. Pero no se trata sólo de una afición, disfrutar de los videojuegos mejora algunas habilidades que, según un reciente estudio, pueden ayudarte a encontrar trabajo.

El último estudio de ManpowerGroup ha mostrado que jugar a videojuegos puede ser tan útil en momentos importantes de tu vida como la búsqueda de empleo. Muchos jugadores son capaces de aprender y mejorar ciertas habilidades que aportan los videojuegos y que, sin duda alguna, coinciden con las características que buscan muchas empresas para sus empleados.

Por ejemplo, los juegos de equipo, deportes y carreras, desde Call of Duty hasta Mario Kart, son perfectos para desarrollar competencias como el pensamiento crítico, la colaboración, la toma de decisiones o la evaluación de sistemas. Los juegos de estrategia, por ejemplo StarCraft o el mismo Pac-Man, desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas o la percepción social. Estas habilidades son útiles en trabajos como operarios de maquinaria, técnicos de control de calidad, trabajos relacionados con la construcción, etc.

Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision

Los juegos de acción y aventura, además de los juegos de rol, perfeccionan habilidades como la comunicación o la toma de decisiones. Los juegos de mundo abierto como The Elder Scrolls o The legend of Zelda mejoran la creatividad o la coordinación.

Para realizar este estudio ManpowerGroup ha analizado más de 11.000 videojuegos. Además, ha creado una herramienta en donde podemos decirle los juegos a los que habitualmente jugamos para extraer una equivalencia en habilidades laborales. ¿Coincide con tus habilidades?